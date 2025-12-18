Sin sobresaltos, Central Argentino goleó en el Osvaldo Juárez y avanzó a la Cuarta Fase

El Albo se despachó con un contundente 4 a 0 ante Juventud Independiente de La Rioja acumulando un global de 6 a 0, por el Torneo Regional. En la siguiente instancia se medirá ante Comercio.

19/12/2025

Central Argentino no dejó dudas en casa. Con una actuación sólida y contundente, goleó 4 a 0 a Juventud Independiente de La Rioja en el estadio Osvaldo Juárez y selló su clasificación a la Cuarta Ronda Eliminatoria del Torneo Regionla, tras cerrar la serie con un claro 6 a 0 en el global.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El dominio del Albo fue total desde el inicio. A los 17 minutos, Mansilla abrió el marcador tras un tiro libre indirecto, y antes del cierre del primer tiempo apareció Juan Tapia, que con un remate de tiro libre al borde del área grande puso el 2 a 0 parcial, reflejando la superioridad del local.

En el complemento, el trámite no cambió. Juventud Independiente, sin resto ni ideas, quedó reducido a un rol de espectador ante un Central Argentino que manejó la pelota y los tiempos del partido, aunque por momentos se complicó en la salida. Con el respaldo de su gente, el equipo fue por más y volvió a golpear.

A los 30 minutos, Ricardo Pacheco definió con poco ángulo para el 3 a 0, y cuando el partido ya estaba liquidado, el árbitro Díaz extendió el juego hasta los 45+7’. En ese cierre, Ángel Cura aprovechó su chance: controló de pecho tras un centro y definió con categoría por encima del arquero Molina, que había ingresado por Juárez Barrionuevo.

Fue victoria 4 a 0, festejo del Albo como local y clasificación merecida. Ahora, Central Argentino se medirá ante Comercio en la Cuarta Ronda Eliminatoria, con la ilusión intacta de seguir avanzando en el Regional Amateur.