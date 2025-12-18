Ingresar
Jueces de Control y Garantías visitaron el Penal de Varones

Los magistrados se interiorizaron de la situación general de los internos que tienen causas que se tramitan en distintos Centros Judiciales.

Hoy 15:28
Funcionarios judiciales

Los jueces de Control y Garantías en lo Penal de la Circunscripción Banda-Robles y Capital visitaron la Unidad Penitenciaria Nº 1, ubicada en avenida Alsina 850 de la ciudad Capital, dando cumplimiento a lo establecido por la Constitución de Santiago del Estero y la Ley Orgánica de Tribunales.

En la oportunidad, los magistrados atendieron en audiencia personal a los internos que solicitaron una audiencia, brindándoles un espacio para consultar sobre el estado y avance de las causas en las que se encuentran involucrados, garantizando así el acceso a información judicial de primera mano.

Asimismo, la actividad incluyó un recorrido por las instalaciones, como los talleres con los que cuenta el establecimiento carcelario. Se trata de espacios destinados a las actividades laborales y de capacitación, que realizan los internos como parte de su proceso de reinserción en la sociedad.

En ese sentido, los magistrados que cumplen funciones en el Juzgado de Control y Garantías de la Circunscripción Capital, Dras. María Suárez Bravo, María Pía Danielsen y Carolina Salas y los Dres. Gastón Merino, Héctor Salomón y Fernando Paradelo, se reunieron con el subsecretario de Justicia y la titular del Servicio Penitenciario Provincial, Dr. Ramiro Santillán y inspectora general María Rosa Coria de Lezana, respectivamente.

En otro momento, la Dra. Érika Casagrande Valdueza, jueza de Control y Garantías con Competencia Penal Juvenil y el director de la Oficina General de Audiencias del Fuero Penal Juvenil, Dr. Fernando Rueda, también se hicieron presentes en el Penal de Varones y dialogaron con la responsable del sistema carcelario santiagueño.

Por otra parte, los jueces de Control y Garantías de La Banda, Dras. Roxana Menini y Luciana Oyola y el Dr. Gino Niccolai, junto a alguno de sus colaboradores, fueron recibidos por el director de la cárcel que alberga a adultos que infringieron la ley penal, subprefecto Lic. Gabriel Ramírez y el personal a su cargo.

