Se realizó la exposición del “Taller de Arte Navideño” para niños en La Banda

Hoy 16:06

Durante la mañana del jueves, se llevó a cabo la exposición del “Taller de Arte Navideño”, organizado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, con la participación de niños de distintos barrios de la ciudad de La Banda.

La propuesta se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Municipal de Programación y Robótica y tuvo como objetivo estimular la creatividad de los niños a través del trabajo manual, promoviendo el espíritu festivo y la participación comunitaria.

En la oportunidad, el responsable del área, Ezequiel Roldán, destacó que el taller se desarrolló a lo largo de cuatro encuentros, en los que los niños pudieron aplicar distintas técnicas artísticas como dibujo, plastilina, confección de máscaras y canto. “La alegría que demuestran los chicos es lo más importante, especialmente en esta época del año en la que se acercan las fiestas”, expresó.

Asimismo, Roldán señaló además que esta propuesta da continuidad a los talleres de adornos navideños realizados el año pasado, ampliándose en esta edición al arte navideño. En ese marco, agradeció el acompañamiento del intendente Ing. Roger Elías Nediani y del secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani, por impulsar y sostener estos espacios artísticos destinados a la niñez.

Durante la jornada se expusieron los trabajos realizados por los niños, permitiendo que las familias compartan y conozcan lo aprendido a lo largo del taller. También se vivió un momento de encuentro familiar con un refrigerio, una presentación artística y la visita de Papá Noel.

El taller contó con la participación de aproximadamente 15 niños, destacándose el compromiso de las familias, fundamental para garantizar la continuidad de los encuentros. Asimismo, se valoró el acompañamiento del área de Nutrición Comunitaria, que colaboró con el refrigerio para los participantes.