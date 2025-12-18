El “Proyecto Tijeritas” cierra un año de trabajo solidario en beneficio de las familias bandeñas

Durante la actividad, se realizaron cortes de cabello gratuitos a niños y niñas, en el marco de una propuesta solidaria.

Hoy 16:06

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, llevó a cabo el cierre del Proyecto “Tijeritas 2025”, en una jornada desarrollada en la Iglesia Nuestra Señora de Pompeya, ubicada en calle Quintana Nº 1598.

Durante la actividad, se realizaron cortes de cabello gratuitos a niños y niñas, en el marco de una propuesta solidaria que busca acompañar a las familias bandeñas y promover el bienestar integral de la infancia.

Al respecto, el responsable del área Ezequiel Roldán, destacó que el balance del Proyecto “Tijeritas 2025” es altamente positivo, al tratarse del tercer año consecutivo de implementación desde el inicio de la gestión del intendente Ing. Roger Nediani a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. De igual manera se resaltó que durante el año el programa recorrió más de 30 instituciones entre clubes, escuelas, barrios, comedores y juntas vecinales, alcanzando a más de 300 niños y niñas.

Asimismo, remarcó el impacto social y económico del proyecto, que permitió generar un ahorro estimado de entre 2,5 y 3 millones de pesos para las familias bandeñas, y agradeció especialmente el acompañamiento del intendente Ing. Roger Elías Nediani, así como el compromiso del equipo de trabajo y de los peluqueros solidarios, quienes hicieron posible el desarrollo de cada jornada.

Por su parte, la directora de Cáritas de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Patricia Colombres señaló: “Estamos muy contentas de cerrar un año con muchos proyectos concretados, en este caso a través de Tijerita pudimos acompañar y asistir a niños de la comunidad, lo cual es muy gratificante.

Volver a trabajar junto a la comunidad y a quienes más lo necesitan es fundamental para Cáritas. Agradecemos especialmente al padre Hernán Orona por su permanente apoyo y por brindarnos los espacios para hacer realidad estos proyectos”.

Para finalizar, la educadora de Caritas, Cintia Silva, manifestó: “Queremos agradecerles a ustedes por la participación, al municipio por acompañarnos y apoyarnos para que sigamos creciendo, y también por ayudarnos a visibilizar el trabajo que realizamos”.