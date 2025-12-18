Siguen las preinscripciones para cubrir vacantes en la Escuela “Juanita Briones”

La Escuela Municipal de Artes Plásticas "Juanita Briones" es una institución educativa no formal que ofrece formación artística gratuita.

La Escuela Municipal de Artes Plásticas “Juanita Briones” de la ciudad de La Banda, informa que continúan abiertas las preinscripciones para las vacantes del ciclo lectivo 2026.

Los interesados pueden anotarse en la propia escuela situada en la Avenida Besares y Alem, de lunes a viernes, de 17 a 19:30. Si no pueden comunicarse con la profesora Ofelia Lazarte a través del siguiente número de WhatsApp 3855006137.

Durante los meses de diciembre y enero, los interesados deben confirmar la preinscripción al número mencionado y en la segunda semana de febrero comenzarán las inscripciones de los que reservaron su vacante.

De este modo, esta histórica instrucción bandeña continúa fomentando a través de los años la creatividad, la inclusión y el desarrollo de habilidades estéticas a través de un ciclo lectivo anual y actividades culturales.