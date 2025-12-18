Argentinos tendrá rival ecuatoriano en la fase previa de la Copa Libertadores 2026

El Bicho debutará en la Fase 2 ante Barcelona de Guayaquil o Liga de Quito, con el objetivo de meterse en la fase de grupos del máximo certamen continental.

Hoy 16:52

Este jueves 18 de diciembre se sortearon las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026 y Argentinos Juniors fue confirmado como el único equipo argentino que deberá iniciar el camino desde la instancia previa. El conjunto dirigido por Nicolás Diez enfrentará a un rival ecuatoriano, que se definirá este domingo en la LigaPro entre Barcelona y Liga de Quito.

La serie se disputará en las semanas del 19 y 26 de febrero, y el contrincante del Bicho será el perdedor de ese duelo. En caso de empate, Barcelona de Guayaquil accederá directamente a la fase de grupos, por lo que Liga sería el adversario de Argentinos. Será un cruce exigente desde el arranque, con poco margen de error.

Si logra superar esta instancia, Argentinos Juniors avanzará a la Fase 3, donde se medirá ante Botafogo o un equipo boliviano, que saldrá entre The Strongest y Nacional Potosí. Esa serie está prevista para los primeros días de marzo, con fechas aún a confirmar por Conmebol.

De la Fase 3 saldrán los cuatro equipos que completarán los grupos de la Libertadores 2026. En esa instancia ya esperan Platense, Estudiantes, Rosario Central, Boca e Independiente Rivadavia como representantes argentinos. Los que queden en el camino tendrán como premio consuelo el pasaje a la Copa Sudamericana, donde estarán River, Racing, San Lorenzo y otros clubes del fútbol local.