Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 DIC 2025 | 35º
X
Somos Deporte

Argentinos tendrá rival ecuatoriano en la fase previa de la Copa Libertadores 2026

El Bicho debutará en la Fase 2 ante Barcelona de Guayaquil o Liga de Quito, con el objetivo de meterse en la fase de grupos del máximo certamen continental.

Hoy 16:52
Sorteo

Este jueves 18 de diciembre se sortearon las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026 y Argentinos Juniors fue confirmado como el único equipo argentino que deberá iniciar el camino desde la instancia previa. El conjunto dirigido por Nicolás Diez enfrentará a un rival ecuatoriano, que se definirá este domingo en la LigaPro entre Barcelona y Liga de Quito.

La serie se disputará en las semanas del 19 y 26 de febrero, y el contrincante del Bicho será el perdedor de ese duelo. En caso de empate, Barcelona de Guayaquil accederá directamente a la fase de grupos, por lo que Liga sería el adversario de Argentinos. Será un cruce exigente desde el arranque, con poco margen de error.

Si logra superar esta instancia, Argentinos Juniors avanzará a la Fase 3, donde se medirá ante Botafogo o un equipo boliviano, que saldrá entre The Strongest y Nacional Potosí. Esa serie está prevista para los primeros días de marzo, con fechas aún a confirmar por Conmebol.

De la Fase 3 saldrán los cuatro equipos que completarán los grupos de la Libertadores 2026. En esa instancia ya esperan Platense, Estudiantes, Rosario Central, Boca e Independiente Rivadavia como representantes argentinos. Los que queden en el camino tendrán como premio consuelo el pasaje a la Copa Sudamericana, donde estarán River, Racing, San Lorenzo y otros clubes del fútbol local.

TEMAS Copa Libertadores Asociación Atlética Argentinos Juniors

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Denuncia pública por presunta violencia familiar contra un matrimonio de adultos mayores
  2. 2. La Banda: incendiaron una vivienda tras denunciar la presunta venta de un celular con material de abuso infantil
  3. 3. Denuncian el robo de más de un millón de pesos en una playa de estacionamiento del centro
  4. 4. Brutal ataque a un joven en Monte Quemado: "A mi hijo mandaron a matarlo"
  5. 5. Misiones: asesinan a un santiagueño en un presunto ajuste de cuentas narco
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT