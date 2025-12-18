Manchester City ya tiene candidato para reemplazar a Guardiola si deja el cargo

Desde Inglaterra aseguran que los Skyblues ya piensan en el futuro y tienen un nombre marcado en rojo ante una eventual salida de Pep Guardiola al final de la temporada.

Hoy 16:59

La historia entre el Manchester City y Pep Guardiola atraviesa su tramo final. Con casi diez años del entrenador catalán al frente del equipo y un desgaste lógico tras un ciclo exitoso, en Inglaterra aseguran que el club ya analiza escenarios y tiene definido a su principal candidato para sucederlo.

Según informó el periodista David Ornstein de The Athletic, el elegido por los Citizens sería Enzo Maresca, actual técnico del Chelsea. El italiano aparece como la opción ideal en caso de que Guardiola decida marcharse al cierre de la temporada 2025/26, más allá de que su contrato con el City finaliza recién en 2027.

El nombre de Maresca no surge solo por su buen presente en los Blues, sino también por su vínculo directo con Guardiola. El entrenador de 45 años fue asistente de Pep en la campaña 2022/23, la misma en la que el City conquistó el triplete, y además dirigió a la Sub-21 del club durante la pandemia.

Actualmente, Maresca tiene contrato con Chelsea hasta 2029, aunque su continuidad no parece completamente asegurada. Tras el triunfo 2-0 ante Everton por la Premier League, el italiano sorprendió al declarar que vivió “las peores 48 horas desde que me uní al equipo”, en referencia a las críticas y la falta de apoyo previo al encuentro.

En su carrera como entrenador, Maresca ya suma logros importantes: fue campeón de la Championship y logró el ascenso con Leicester City en 2024, y en 2025 conquistó la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes al mando del Chelsea. De todos modos, no es el único nombre en carpeta. En Europa también mencionan a Vincent Kompany, Roberto De Zerbi y Andoni Iraola como alternativas si finalmente se cierra una era histórica en el Etihad.