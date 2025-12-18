El colegio secundario de Ojo de Agua cerró el ciclo lectivo 2025

El acto se llevó en las instalaciones de la institución.

El Colegio Secundario N° 7 de Villa Ojo de Agua llevó a cabo un emotivo acto de cierre del ciclo lectivo 2025 en sus instalaciones. En esta ocasión, 108 alumnos egresaron del nivel secundario, rodeados del cariño de familiares y vecinos.

La Intendente de la ciudad, Dra. Mónica Bustamante, estuvo presente y entregó un incentivo estudiantil a la alumna Flores Pamela Oreana, quien alcanzó el mayor promedio de la institución con un destacado 9.835. Este apoyo económico está destinado a respaldar su trayectoria educativa en 2026, deseándole mucho éxito en su nuevo camino.

Asimismo, los alumnos de la Promo 2025, junto a la rectora Karina Bustamante y la vicerrectora Viviana Sánchez, entregaron un reconocimiento a la intendente municipal como muestra de agradecimiento por su apoyo y constante acompañamiento durante este ciclo.

Los flamantes egresados recibieron sus diplomas de finalización de estudios secundarios de manos del personal docente y directivo, quienes resaltaron la importancia de este momento, el cual marca el cierre de un ciclo vital en la formación de estos más de 100 estudiantes ojodeagüenses.

La jefa comunal agradeció la invitación y la oportunidad de ser parte de este evento tan especial para los egresados, transmitiéndoles su deseo de que cada uno de ellos alcance un futuro brillante y lleno de oportunidades.