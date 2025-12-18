Ingresar
El debate por la reforma laboral en el Senado se pasó para febrero

Patricia Bullrich estuvo en el plenario de las comisiones de Trabajo; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta.

Hoy 17:20

El oficialismo libertario conseguiría esta tarde un dictamen sobre la reforma laboral que quiere el Gobierno, pero la discusión en el recinto se estirará a febrero próxim.

De hecho, mientras transcurría dicha confirmación, la propia Patricia Bullrich lo anunció en el plenario de las comisiones de Trabajo; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

De esta manera, lo que sí avanzaría mañana es el despacho del Presupuesto 2026, junto a la ley de inocencia fiscal. Ambas iniciativas se sancionarían el viernes 26, para cerrar el período extraordinario convocado por el Ejecutivo hasta el martes 30 de diciembre.

