José Florentín es el primer refuerzo de Independiente Rivadavia

El futbolista paraguayo estuvo a punto de fichar con Olimpia de Paraguay, pero finalmente será jugador de la Lepra mendocina.

Hoy 17:37

En una operación relámpago, José Florentín, mediocampista de 29 años con último paso por Central Córdoba de Santiago del Estero, se convirtió en el primer refuerzo de Independiente Rivadavia de cara a la triple competencia que afrontará el equipo de Alfredo Berti en 2026.

Lo llamativo de su llegada es que habría tenido todo arreglado para jugar en Olimpia, uno de los clubes grandes de Paraguay. Sin embargo, el Decano optó por dar marcha atrás a la contratación por el proceso judicial que atraviesa el jugador.

El futbolista paraguayo había conseguido la autorización para la entrada y salida a su país a partir de pasado 10 de diciembre de 2025 hasta el 4 de abril de 2026, con el objetivo de desempeñar su trabajo en Paraguay, por lo que todo se encaminaba para su desembarco en el Decano, fichaje que finalmente no ocurrió.

La incorporación de Florentín, de buen paso por el Ferroviario, era uno de los puestos claves donde Alfredo Berti había pedido reforzar. El futbolista llega firmará por dos temporadas con opción a una tercera y seguramente la semana próxima estará en Mendoza para realizar la revisión médica.

José Florentín se sumará a sus dos compatriotas en el platel de Independiente Rivadavia, el defensor Iván Villalba y el delantero y figura Alex Arce.