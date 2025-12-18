Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 DIC 2025 | 34º
X
Policiales

Impresionante video: camión de transporte de ganado se prendió fuego sobre Ruta 9

El incidente ocurrió en horas de la tarde en inmediaciones de San Marcos. Trabajó personal policial, de la División Montada y Bomberos Voluntarios de la Capital.

Hoy 18:31

Alrededor de las 17 horas de este jueves personal policial fue advertido sobre un camión, de transporte de ganado, el cual comenzó a incendiarse cuando circulaba por Ruta 9 en inmediaciones de la localidad de San Marcos.

Te recomendamos: Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron para contener un incendio de pastizales en El Zanjón

Al lugar concurrió personal policial y una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Capital

También se solicitó la asistencia de personal de la División Montada, para trabajar con los animales que transportaba el vehículo de carga.

El transporte llevaba en ese momento 60 animales vacunos, 16 de los cuales se perdieron en zona montuosa de alrededores, huyendo asustados de las llamas.

El fuego fue sofocado por miembros de bomberos voluntarios, sin poder evitar la destrucción total de la cabina, pero evitando que se propague a la caja y al semiacoplado, salvando la vida de las reses.

TEMAS Policía de Santiago del Estero bomberos voluntarios

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Denuncia pública por presunta violencia familiar contra un matrimonio de adultos mayores
  2. 2. La Banda: incendiaron una vivienda tras denunciar la presunta venta de un celular con material de abuso infantil
  3. 3. Brutal ataque a un joven en Monte Quemado: "A mi hijo mandaron a matarlo"
  4. 4. Denuncian el robo de más de un millón de pesos en una playa de estacionamiento del centro
  5. 5. Misiones: asesinan a un santiagueño en un presunto ajuste de cuentas narco
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT