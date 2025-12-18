Impresionante video: camión de transporte de ganado se prendió fuego sobre Ruta 9

El incidente ocurrió en horas de la tarde en inmediaciones de San Marcos. Trabajó personal policial, de la División Montada y Bomberos Voluntarios de la Capital.

Hoy 18:31

Alrededor de las 17 horas de este jueves personal policial fue advertido sobre un camión, de transporte de ganado, el cual comenzó a incendiarse cuando circulaba por Ruta 9 en inmediaciones de la localidad de San Marcos.

Al lugar concurrió personal policial y una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Capital.

También se solicitó la asistencia de personal de la División Montada, para trabajar con los animales que transportaba el vehículo de carga.

El transporte llevaba en ese momento 60 animales vacunos, 16 de los cuales se perdieron en zona montuosa de alrededores, huyendo asustados de las llamas.

El fuego fue sofocado por miembros de bomberos voluntarios, sin poder evitar la destrucción total de la cabina, pero evitando que se propague a la caja y al semiacoplado, salvando la vida de las reses.