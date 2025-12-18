¿Cambia Santos por Flamengo? El incierto futuro de Neymar antes del Mundial 2026

El crack brasileño deberá decidir su rumbo futbolístico para el semestre previo a la Copa del Mundo. ¿Seguirá en el Peixe o irá a por un nuevo destino?

Hoy 18:06

A pesar de las críticas, malos tragos y lesiones que sufrió Neymar a lo largo del año, el último mes terminó cerrándolo de la mejor manera: se puso el Santos al hombro, los salvó del descenso y los clasificó a la Copa Sudamericana 2026. Y todo ello, con un físico visiblemente tocado por el ya conocido problema de sus rodillas. Sin duda, un final heroico y emocionante.

Pero la verdad es que considerando que faltan seis meses para el inicio del Mundial 2026, mucho tiempo para relajarse no tendrá. En las próximas semanas deberá tomar una decisión clave en su carrera, siendo esta la que podría determinar su presencia o no en la Copa del Mundo. ¿Seguir en Santos? ¿Marcharse a otro club? Por lo pronto, operarse.

"Voy a olvidarme del fútbol durante los próximos 10 días y después me voy a operar la rodilla. Les pedí a los médicos que me esperaran durante estos últimos partidos. Y después, tengo una última misión: la Copa del Mundo", confirmó Ney luego de la victoria 3-0 sobre Cruzeiro en la última fecha del campeonato.

Ahora mismo, estamos en ese período de descanso que el crack mencionó. Pero sin embargo, los rumores de su futuro no paran de crecer. Mientras que algunos afirman que renovará con su querido Peixe, otros dejan en claro que apareció un seductor interés de otro gigante del continente: Flamengo.

¿Podría irse Neymar a Flamengo?

Según informó el periodista Matteo Moretto del diario Marca, el Mengão, que viene de perder la final del mundo contra el PSG por penales, estaría interesado en fichar al ex Barcelona por seis meses. Un contrato que el permita al futbolista de 33 años llegar de la mejor manera posible al Mundial. De hecho, se dice que varios jugador del conjunto carioca están intentando convencerlo para que vaya.

Aun así, Ney dejó algo bien en claro luego de salvar a su equipo del descenso: "Mi corazón siempre es de Santos. Siempre voy a poner a Santos en primer lugar... Veremos qué es lo mejor para todos". Tal es así, que ya habría prácticamente un acuerdo verbal entre ambas partes para la renovación. Aunque bueno, todavía les falta una reunión para confirmarlo al 100%.

Lo único cierto, es que el máximo goleador de la historia de la selección brasileña desea como nada jugar el Mundial. Por ende, tomará la decisión que él crea mejor para entrar en la lista de Carlo Ancelotti.

Los números de Neymar desde su regreso a Santos

Lo demostrado por Neymar en el campo de juego fue realmente bueno. ¿Cuál es el problema? Que estuvo más tiempo afuera que adentro. Las recurrentes lesiones no lo dejaron participar de la mayor parte de la temporada, siendo esto el motivo de las incontables críticas y amenazas que recibió a lo largo de los últimos meses.

Pero sus 11 goles y 4 asistencias en 30 partidos no son para nada menores. Sobre todo, teniendo en cuenta su importantísimo aporte en la recta final del Brasileirao.