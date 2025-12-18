Los mejores alumnos de Clodomira fueron distinguidos en el Concejo Deliberante

El organismo distinguió a los estudiantes como parte de una tradición legislativa en la ciudad.

Hoy 18:34

Como parte de la tradición legislativa, el Concejo Deliberante de Clodomira realizó una sesión especial para hacer un merecido reconocimiento a los estudiantes destacados de las instituciones educativas de los niveles primario, secundario y terciario de la ciudad.

La ceremonia también contó con la presencia del intendente Daniel Ruiz, quien expresó su satisfacción por acompañar a los ediles en este acto de reconocimiento a los alumnos que han demostrado a lo largo del ciclo lectivo 2025 toda su capacidad y haber realizado el esfuerzo necesario para conseguir las mejores notas y lograr los más altos resultados.

El jefe comunal y los concejales entregaron los correspondientes certificados por mejores promedios y su desempeño durante el año a los alumnos del Centro de Atención Múltiple "María Magdalena", en cada una de las especialidades, como Educación Terapéutica; Educación Primaria Especial; Formación de Jóvenes; Talleres Ocupacionales; Servicio de Apoyo e Inclusión Educativa y Educación Temprana e Inicial.

También 14 chicos de la Escuela N° 754 "Dr. José María Ramos Mejía", fueron distinguidos por sus calificaciones; al igual que los estudiantes sobresalientes del Centro Experimental N° 8.

En tanto, por el Colegio Secundario N° 8 "General Antonino Taboada” recibieron certificados dos alumnos, otro por el Cens N° 5 y uno más por el CEBA.

También la Escuela de Formación Profesional y de Capacitación Laboral N° 15 fue parte de la ceremonia con la entrega de reconocimiento a 7 jóvenes que cumplieron sus metas en las clases de electricidad, gastronomía, modelista patronista, soldador, peluquería y carpintería.

Además del Instituto de Formación Docente N° 7, con distinciones para cuatro estudiantes con altas calificaciones de los profesorados de Educación Secundaria en Historia, en Lengua y Literatura, en Inglés y en Educación Primaria.