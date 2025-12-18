Los mejores alumnos de Clodomira fueron distinguidos en el Concejo Deliberante

El organismo distinguió a los estudiantes como parte de una tradición legislativa en la ciudad.
Como parte de la tradición legislativa, el Concejo Deliberante de Clodomira realizó una sesión especial para hacer un merecido reconocimiento a los estudiantes destacados de las instituciones educativas de los niveles primario, secundario y terciario de la ciudad.
La ceremonia también contó con la presencia del intendente Daniel Ruiz, quien expresó su satisfacción por acompañar a los ediles en este acto de reconocimiento a los alumnos que han demostrado a lo largo del ciclo lectivo 2025 toda su capacidad y haber realizado el esfuerzo necesario para conseguir las mejores notas y lograr los más altos resultados.
El jefe comunal y los concejales entregaron los correspondientes certificados por mejores promedios y su desempeño durante el año a los alumnos del Centro de Atención Múltiple "María Magdalena", en cada una de las especialidades, como Educación Terapéutica; Educación Primaria Especial; Formación de Jóvenes; Talleres Ocupacionales; Servicio de Apoyo e Inclusión Educativa y Educación Temprana e Inicial.
También 14 chicos de la Escuela N° 754 "Dr. José María Ramos Mejía", fueron distinguidos por sus calificaciones; al igual que los estudiantes sobresalientes del Centro Experimental N° 8.
En tanto, por el Colegio Secundario N° 8 "General Antonino Taboada” recibieron certificados dos alumnos, otro por el Cens N° 5 y uno más por el CEBA.
También la Escuela de Formación Profesional y de Capacitación Laboral N° 15 fue parte de la ceremonia con la entrega de reconocimiento a 7 jóvenes que cumplieron sus metas en las clases de electricidad, gastronomía, modelista patronista, soldador, peluquería y carpintería.
Además del Instituto de Formación Docente N° 7, con distinciones para cuatro estudiantes con altas calificaciones de los profesorados de Educación Secundaria en Historia, en Lengua y Literatura, en Inglés y en Educación Primaria.