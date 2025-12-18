Cinco aviones de combate de Estados Unidos operan frente a la costa de Venezuela

Como parte de su despliegue en el Caribe, dos Boeing EA-18G Growler y tres Boeing F/A-18E Super Hornet se encuentran a pocos kilómetros de Caracas, según el sistema de seguimiento Flight Radar.

Hoy 18:49

Al menos cuatro aviones de combate de Estados Unidos se encuentran volando frente a las costas de Venezuela este jueves, en el marco de la creciente tensión en el mar Caribe.

Según información del sitio de seguimiento de aeronaves Flight Radar, dos Boeing EA-18G Growler y tres Boeing F/A-18E Super Hornet se encuentran frente a las costas de Caracas, en lo que es una nueva escalada en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

El Boeing F/A-18 Super Hornet es un avión de combate multifunción desarrollado para la Marina de Estados Unidos. Diseñado para operar desde portaaviones, cuenta con dos motores y una estructura reforzada que le permite cumplir misiones de superioridad aérea, ataque a objetivos terrestres, reconocimiento y guerra electrónica.

El Boeing EA-18G Growler es una aeronave de guerra electrónica derivada del caza F/A-18F Super Hornet. Está equipada con sistemas avanzados para interceptar, bloquear y neutralizar radares y comunicaciones enemigas, lo que permite suprimir las defensas aéreas adversarias.

El despliegue llega horas después de que el ejército estadounidense anunciara ayer que, en el marco de sus operaciones contra el narcotráfico en Centroamérica, atacó una embarcación acusada de contrabando de drogas en el Océano Pacífico oriental, causando la muerte de cuatro personas, el mismo día en que la Cámara de Representantes rechazó los esfuerzos para limitar la facultad del presidente Donald Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles de la droga.

El ataque elevó el número total de ataques a embarcaciones conocidos a 26, con al menos 99 muertos, según las cifras anunciadas por la administración Trump. Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y ha afirmado que el país está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.

Este jueves, Trump insistió en que no necesita autorización del Congreso para realizar bombardeos sobre intereses del narcotráfico que estén radicados sobre suelo venezolano, aunque a su vez admitió que no le importaría compartir la información de antemano con el legislativo.

“No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado”, dijo Trump en un acto en la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas y después de que en días recientes haya redoblado su presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro y advertido que EE.UU. pronto empezará a realizar ataques sobre “objetivos terrestres” en el país caribeño.

En tanto, ayer Trump exigió que Venezuela devuelva los activos que, según él, fueron incautados a compañías petroleras estadounidenses hace años, y justificó su reciente anuncio de un “bloqueo” a los buques de crudo que se dirigen hacia o desde el país sudamericano, en el marco de las sanciones impuestas por Washington. Trump argumentó que las inversiones estadounidenses perdidas en Venezuela son parte de la motivación detrás de sus acciones, y vinculó estas disputas con acusaciones sobre el tráfico de drogas.

“Recuerden que se llevaron todos nuestros derechos energéticos. Se llevaron todo nuestro petróleo no hace mucho tiempo. Y lo queremos de vuelta. Lo tomaron, lo tomaron ilegalmente”, declaró Donald Trump ante periodistas. Añadió que no permitirá el tránsito de embarcaciones que estén bajo sanciones estadounidenses e hizo alusión a la historia de las inversiones petroleras en Venezuela, señalando que las empresas estadounidenses dominaron ese mercado hasta las nacionalizaciones iniciadas en la década de 1970 y ampliadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Trump responsabilizó a sus antecesores en la Casa Blanca por no adoptar medidas más firmes cuando se produjeron estas incautaciones y afirmó que una posición más dura impedirá que situaciones similares vuelvan a repetirse.

En tanto, el asesor de Trump, Stephen Miller, describió la nacionalización de la industria petrolera venezolana como un “robo”, al señalar en redes sociales que fue el “mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense”. También alegó que estos activos saqueados financiaron actividades criminales y terroristas.

A pesar del endurecimiento de medidas, empresas como Chevron mantienen una exención de las restricciones estadounidenses, lo que les permite seguir operando en Venezuela. El experto en petróleo venezolano Francisco Monaldi, de la Universidad Rice en Houston, indicó que la deuda venezolana con Chevron ha disminuido sustancialmente, aunque el monto no ha sido divulgado.

En relación con las designaciones de terrorismo, la Casa Blanca no ha realizado cambios oficiales en la lista estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras pese a las afirmaciones públicas de Trump, y desde la administración aclararon que esos comentarios deben considerarse retóricos. De acuerdo con el vicealmirante estadounidense retirado Robert Murrett, actualmente profesor en la Universidad de Syracuse, la incautación de buques sancionados y la imposición de un bloqueo constituyen medidas menos riesgosas que cualquier confrontación militar directa, y subrayó que la política de Washington sigue promoviendo una transición pacífica y democrática en Venezuela.