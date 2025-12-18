Ingresar
“Gracias por sus palabras”: la chicana de Patricia Bullrich a la CGT

La senadora libertaria se hizo eco de las críticas formuladas por la central obrera.

Hoy 18:54
patricia bullrich

La jefa del bloque de senadores de la La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, le dedicó este jueves una chicana a la CGT después de la movilización que la central obrera hizo a Plaza de Mayo contra la reforma laboral, al aclararles que “tomará en cuenta” sus palabras.

“Gracias a la CGT por sus palabras. Las tendremos en cuenta. Ahora volvemos a lo importante”, expresó Bullrich desde sus redes sociales en los momentos previos a la firma del dictamen de la reforma laboral, que se tratará el 10 de febrero.

La CGT se movilizó este jueves a Plaza de Mayo contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y anticipó que esa medida fue el primer paso de un “plan de lucha” que culminará en un “paro nacional”.

El cosecretario general de la central Octavio Arguello sostuvo que la central le dice “rotundamente no” a la reforma laboral “entreguista” y le advirtió a los senadores  que tengan “cuidado” con “lo que hacen” porque, dijo, el pueblo y la patria se los vamos a demandar”.

El referente sindical advirtió que, si no hay respuestas, el reclamo la CGT avanzará con un plan de lucha que culminará en un “paro nacional”, lo que generó ovación entre los manifestantes.

