Así quedó el camión con ganado que se incendió en Ruta 9

El fuego fue sofocado por Bomberos Voluntarios de la Capital. Varios animales se escaparon y se internaron en zona montuosa aledaña.

Hoy 18:57

A pesar de la rápida respuesta del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Capital, el fuego destruyó totalmente la cabina del camión de transporte de ganado vacuno.

El incendio se declaró alrededor de las 17 horas, cuando el transporte circulaba por Ruta 9 en inmediaciones de la localidad de San Marcos.

Según los datos recabados, transportaba 60 reses, 16 de las cuales huyeron del vehículo e ingresaron en zona montuosa.

Así quedó el camión

Para tratar de dar con los mismos y ponerlos a resguardo, hasta tanto se consiga otro medio de transporte, se solicitó la colaboración de la División Montada.

No se tomó conocimiento de que se hayan reportado personas heridas o animales vacunos muertos.