Pablo Ávila con confianza para la vuelta: "Tranquilamente lo podemos ganar”

Tras el empate 1-1 ante Unión Aconquija en San Ramón, el entrenador de Vélez analizó el desarrollo del partido, destacó el rendimiento de su equipo y dejó en claro que irán a Catamarca con la idea de proponer y buscar la clasificación.

Hoy 18:58

Luego de la igualdad en el duelo de ida de la tercera fase del Torneo Regional Federal Amateur, Pablo Ávila hizo un balance positivo del rendimiento de Vélez, aunque lamentó no haber podido capitalizar las chances creadas.

“Hicimos un buen partido, ellos nos llegaron una sola vez y después no patearon nunca más. La bronca está porque pateamos mucho y no pudimos convertir. Estamos vivos”, señaló el DT.

En esa misma línea, el entrenador remarcó la superioridad de su equipo durante gran parte del encuentro: “Con el rival que nos enfrentamos el nivel debe subir. Los superamos en todas las líneas, no pudimos convertir y ellos con un córner se encuentran con el gol. Tendríamos que haberlo ganado por las ocasiones que creamos. Está abierta la serie”, afirmó.

Pensando ya en el partido de vuelta, Ávila dejó un mensaje claro y optimista sobre la postura que adoptará Vélez fuera de casa. “Saldremos a proponer y jugar más allá de lo que haga el rival. Son 90 minutos y tranquilamente lo podemos ganar”, cerró, con la confianza intacta de cara a la revancha en Catamarca.

Programación de los partidos de vuelta

Viernes 19