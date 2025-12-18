Alejandro Suárez busca ser protagonista con Comercio en Las Termas: “No nos vamos a ir a meter atrás"

A horas del encuentro ante Río Dulce, se refirió al encuentro de vuelta que se jugará el próximo sábado.

Comercio Central Unidos dio un paso importante en la serie al imponerse 1 a 0 frente a Río Dulce de Las Termas, y uno de los protagonistas fue Alejandro Suárez, autor del único gol del encuentro. Tras el partido, el atacante valoró el esfuerzo del equipo y remarcó la ambición con la que encararán el duelo de vuelta.

“Contento por poder ayudar y darles el resultado”, expresó Suárez en primer término, destacando la importancia de haber podido marcar en un cruce cerrado y muy disputado. El delantero también hizo hincapié en el desgaste físico que implicó el partido y en la preparación previa del plantel.

“Entrenamos duro porque sabemos que ellos son fuertes. Terminamos cansados porque corren mucho, pero lo importante es que nos vamos con la ventaja”, señaló, reflejando la intensidad con la que se vivió el duelo de ida del Regional.

De cara a la revancha, que se jugará en terreno termense, Suárez fue claro respecto a la mentalidad del equipo. “No nos vamos a ir a meter atrás, queremos atacar y buscar el resultado. Esto es Comercio y no queremos venir con las manos vacías”, sentenció, dejando en claro que el conjunto de Valoy saldrá a jugar con la misma propuesta para sellar la clasificación, dijo en diálogo con Tripero Pasión Roja y Negra.