"Esperemos poder revertir el resultado”, dijo el entrenador de Río Dulce, Marcelo Tevez

El entrenador analizó la derrota por la mínima en la ida y confía en la fortaleza de su equipo como local para dar vuelta la historia en la Tercera Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

Hoy 19:14

A pocos días de la revancha frente a Comercio Central Unidos, que se quedó con el primer duelo por 1 a 0, el técnico de Río Dulce de Las Termas, Marcelo Tevez, realizó un balance del encuentro y palpitó lo que será la definición de la serie en casa. por la Tercera Ronda Eliminatoria del Torneo Regional.

“Fue un partido duro y el calor le afectó a los dos equipos, se resolvió en la pelota parada, que es una condición a la que uno se expone cuando viene a jugar”, expresó el entrenador, marcando uno de los factores determinantes del cruce de ida.

Tevez también reconoció el mérito del rival, aunque dejó en claro que la historia está abierta: “Son equipos que se conocen bien, ellos tuvieron oportunidades en el primer tiempo y nosotros veníamos golpeados. Ellos son justos ganadores, pero ahora vamos a ver cómo planteamos el partido en casa, donde generalmente somos más fuertes”.

Pensando en la revancha, el DT anticipó un desarrollo similar, aunque con la obligación de ir a buscarlo: “El partido será parecido, vamos a tratar de que los puntas aprovechen la zona. Esperemos poder revertir el resultado”, cerró Tevez, ilusionado con que Río Dulce pueda hacerse fuerte como local y seguir en carrera en el Regional, expresó en contacto con Tripero Pasión Roja y Negra.

