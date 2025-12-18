Matías Rojas de cara a la revancha: "En esta instancia nada está dicho”

El Albo bandeño llega con un 2-0 a favor tras el triunfo en La Rioja y definirá la clasificación este viernes en el Osvaldo Juárez, por la Tercera Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 19:24

A un día del duelo de vuelta ante Juventud Independiente, Matías Rojas analizó el presente de Central Argentino de La Banda, que dio un paso clave como visitante y ahora buscará sellar la serie ante su gente. El volante destacó el trabajo del equipo, pero fue claro al marcar que la historia todavía no está cerrada.

“Contento por el trabajo que se realizó en condición de visitante, sabíamos que nos enfrentábamos a un rival duro, supimos sobreponernos y pudimos traer un resultado positivo. En esta instancia nada está dicho”, expresó el mediocampista, dejando en claro que el margen de error es mínimo en este tipo de cruces.

Rojas también se refirió a su aporte personal en el partido de ida, donde ingresó desde el banco y logró convertir. “Me tocó ingresar bien, contento porque ganó el equipo y por convertir, eso da confianza para pulir detalles en estas instancias decisivas. Espero seguir ayudando desde el lugar que me toque”, señaló.

De cara a la revancha, el volante pidió mesura y respeto por el rival, pese a la ventaja obtenida. “Siempre voy paso a paso, a medida que avanzamos uno se ilusiona, pero faltan 90 minutos y nada está dicho. Tenemos que ser respetuosos, ellos tienen los mismos deseos que nosotros”, remarcó en diálogo con El Clásico, por Radio Panorama.