Una docente rural del Chaco, entre las 50 mejores del mundo

Gloria Cisneros, maestra y directora de la Escuela N° 793 del paraje La Sara, en el impenetrable chaqueño, fue seleccionada entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026, uno de los reconocimientos más importantes a nivel mundial para la labor docente. La educadora fue elegida entre más de 5.000 nominaciones internacionales, destacándose por su compromiso con la educación rural.

Cisneros trabaja en una escuela primaria rural a la que accede cada lunes tras recorrer 90 kilómetros en motocicleta, viajando durante casi dos horas desde la localidad de Tacopozo, donde reside, hasta el establecimiento educativo ubicado en pleno monte chaqueño. Su historia y vocación fueron compartidas en una entrevista brindada a Noticiero 7 Primera Edición.

Docente desde el año 2013, Gloria se desempeña en el ámbito rural desde 2017, siempre en la misma institución. “Nos sentimos muy reconocidos, con mucha satisfacción de que el trabajo rural en una pequeña escuelita insertada en el monte pueda ser visible”, expresó con emoción al relatar cómo recibió la noticia, a través de una videollamada del equipo de la Fundación Varkey, organizadora del premio.

La docente chaqueña explicó que en el mes de enero se dará a conocer el Top 10 de finalistas, quienes accederán a la instancia final del certamen. La definición del ganador se realizará en febrero, en Dubái, ciudad a la que viajarán los seleccionados. “Si Dios quiere, la educación de Tacopozo va a estar presente en un evento mundial”, destacó.

En representación de Argentina, Cisneros es una de las dos docentes que lograron ubicarse entre las 50 mejores del mundo, junto a Miguel Gutiérrez, oriundo del barrio porteño de Palermo.

El reconocimiento pone en valor el esfuerzo cotidiano de los docentes del interior profundo y visibiliza la tarea educativa en contextos rurales, reafirmando que la vocación y el compromiso pueden trascender fronteras y llevar a una pequeña escuela del monte chaqueño a los escenarios más importantes de la educación mundial.