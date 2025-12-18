La intendente Fuentes recibió a una joven escritora cuyo cuento fue adaptado a un cortometraje que ganó un concurso

Del encuentro también participaron la coordinadora del proyecto La Bibliodera, María Belén Cianferoni, y los realizadores de la producción audiovisual basada en la obra literaria.

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió a la joven escritora Melina González, autora del cuento “Un alma encadenada”, perteneciente a la primera antología del proyecto cultural La Bibliodera, que dio origen a un cortometraje audiovisual recientemente consagrado como el más votado por el público en el concurso Mostra Historias.

Del encuentro también participaron la coordinadora del proyecto La Bibliodera, María Belén Cianferoni, y los realizadores de la producción audiovisual basada en la obra literaria, Manuel Rodríguez Kamenetzky y Mariano Noriega.

La intendente estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario de Salud y Desarrollo Social, Mauro Kalinski y el director de la Juventud, Luis Llanos.

La jefa comunal felicitó a la joven por su compromiso y destacó "la importancia de impulsar proyectos culturales que promuevan la creatividad, la identidad y el talento de los artistas santiagueños".

En tanto, Melina González agradeció al municipio "por brindarnos a los jóvenes espacios de participación y encuentro para fomentar la lectura y la escritura".

Cabe destacar que el cortometraje forma parte de una serie de ocho producciones audiovisuales realizadas a partir de cuentos de autoras y autores de La Bibliodera, que integran la editorial multimedial impulsada por el municipio, junto a la primera y segunda antología del proyecto.

Estos contenidos audiovisuales se encuentran disponibles en el canal de YouTube de la Dirección de la Juventud SGO, como parte de una política cultural orientada a ampliar los formatos de acceso, difusión y puesta en valor de la producción literaria local.