La Municipalidad realizó operativos simultáneos de desmalezamientos en distintos barrios

Hoy 20:17

Personal de los 11 centros operativos de la Municipalidad de la Capital llevaron adelante trabajos de desmalezamientos en diferentes barrios y avenidas, en la continuidad del programa de mantenimiento de la ciudad.

Las tareas de los operarios se localizaron avenida Colón, entre segundo pasaje y avenida Belgrano del barrio Huaico Hondo; en el barrio Primera Junta; en avenida Lugones, entre Lavalle y Solís; en el sector de 200 viviendas del barrio Los Flores; en sectores del barrio Parque; en el barrio Autonomía, en el ingreso del barrio Saint Germés, colectora de la Nueva Costanera Sur, entre otros lugares.

Los trabajadores utilizaron herramientas de mano, palas cargadoras y camiones de caja abierta.

Estas acciones continuarán en otros tramos de avenida Lugones, Virgen de Guadalupe y en el Camino de la Costa.