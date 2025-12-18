La Municipalidad invita a las actividades culturales y a la feria de emprendedores que organiza este fin de semana

Actividades culturales, artísticas y feria de emprendedores para este fin de semana en el marco de la Navidad en Comunidad, que se desarrolla a lo largo de este mes por las fiestas de fin de año.

Hoy 20:26

La Municipalidad de la Capital organizó actividades culturales, artísticas y feria de emprendedores para este fin de semana en el marco de la Navidad en Comunidad, que se desarrolla a lo largo de este mes por las fiestas de fin de año.

El viernes 19, desde las 19.30 horas en la Retreta de plaza Libertad, se realizará un espectáculo musical enmarcado en el Día Nacional del Tango (celebrado el pasado jueves 12) que incluirá un concierto de destacados referentes locales del tango, y la presencia de academias de baile capitalinas.

El público podrá disfrutar de las actuaciones de Cielo Duarte, Alberto “Lechuga” Jerez, Mar Araujo, Facundo Domínguez, Alejandra Veiga, Augusto Venturo, Virginia Fernández, Pablo Araujo y Alfredo Olmos con el acompañamiento del Trío Tango; además de las academias de tango danza Rumores de Milonga y Tango Manzi.

También el viernes, a las 20, se inaugurará la exposición de las obras ganadoras del Salón Municipal de Artes Visuales en Formato Mediano 2025, correspondiente a la disciplina de Escultura, en la Casa Argañaraz Alcorta, con la participación de numerosos artistas locales.

En tanto, el sábado 20, se llevará a cabo la Expo Feria Navidad en la peatonal Absalón Rojas, entre Libertad y Avellaneda, donde vecinos y visitantes podrán encontrar productos artesanales de cerámica, cuero, accesorios, pesebres, panificados navideños y mucho más. Además, estará presente un Papá Noel para recibir las cartitas de los más pequeños.

En tanto, el domingo 21 en el Parque del Encuentro del Parque Aguirre, desde las 20.30, se desarrollará la Navidad de los Pueblos, con la participación de elencos que representarán diversas culturas, ofreciendo al público un artístico lleno de color, tradición y encuentro, en el marco de las celebraciones navideñas. El espectáculo está pensado para toda la familia.

Además, el público podrá disfrutar de stands gastronómicos y de artesanías, que acompañarán la propuesta cultural y permitirán conocer sabores y expresiones típicas de diferentes pueblos.