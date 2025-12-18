La Policía detuvo a dos personas por estafas y secuestró múltiples elementos

La maniobra consistía en que la mujer solicitaba a las víctimas que le compraran electrodomésticos en una casa comercial, prometiendo pagarlos en cuotas.

Hoy 21:05

La División Delitos Económicos Banda, detuvo a una mujer y a un hombre y secuestró diversos elementos en una investigación por estafas que ocasionaron un gran perjuicio económico

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron las autoridades, la maniobra consistía en que la mujer solicitaba a las víctimas que le compraran electrodomésticos en una casa comercial, prometiendo pagarlos en cuotas. Los bienes eran trasladados a su domicilio mediante un servicio de flete contratado por su pareja, pero los pagos nunca se realizaban, generando un importante perjuicio económico a los damnificados.

Te recomendamos: Prorrogaron la detención de la contadora Soledad Castelli acusada de una estafa millonaria

En cumplimiento de una orden judicial, se realizó un allanamiento en un inmueble ubicado cerca de la intersección de Ruta Provincial N° 11 y Ruta Nacional N° 34. Durante el procedimiento, se secuestraron un motovehículo, un casco de seguridad, cinco teléfonos celulares, una notebook, una tablet y documentación relacionada con compras y remitos, todos elementos considerados relevantes para la investigación.

Como resultado, la mujer y el hombre fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. Además, se investiga la posible vinculación de la mujer con otras estafas similares.

El Ministerio Público Fiscal en conjunto con la mencionada dependencia policial continúan con las actuaciones, analizando los elementos secuestrados y profundizando la investigación para determinar el alcance total de la maniobra delictiva.