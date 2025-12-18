En Córdoba la Policía detuvo a dos acusados por estafas virtuales y phishing

Tras una investigación del Departamento de Ciberseguridad, ambos fueron extraditados y quedaron a disposición de la Justicia santiagueña.

El Departamento de Ciberseguridad, dependiente de la Dirección de Inteligencia Criminal, realizó allanamientos en la ciudad de Córdoba Capital a base de una investigación por estafas informáticas y phishing. Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos dos hombres domiciliados en esa provincia.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal de la circunscripción Capital. La víctima relató que, al intentar realizar una compra a través de redes sociales, accedió a enlaces enviados por un supuesto asesor de una página que simulaba ser un comercio reconocido. Esto permitió a los estafadores obtener acceso a sus cuentas bancarias y cometer el fraude.

Tras las detenciones y por disposición de la jueza de Control y Garantías, los imputados fueron extraditados a Santiago del Estero y alojados en el Centro Único de Detenidos, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.

Desde el Departamento de Ciberseguridad advirtieron que la investigación continúa y recomendaron a la ciudadanía extremar las medidas de precaución al realizar compras en línea: verificar la autenticidad de los sitios, no ingresar a enlaces sospechosos y desconfiar de ofertas demasiado llamativas.