Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 DIC 2025 | 27º
X
Policiales

En Córdoba la Policía detuvo a dos acusados por estafas virtuales y phishing

Tras una investigación del Departamento de Ciberseguridad, ambos fueron extraditados y quedaron a disposición de la Justicia santiagueña.

Hoy 21:12

El Departamento de Ciberseguridad, dependiente de la Dirección de Inteligencia Criminal, realizó allanamientos en la ciudad de Córdoba Capital a base de una investigación por estafas informáticas y phishing. Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos dos hombres domiciliados en esa provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal de la circunscripción Capital. La víctima relató que, al intentar realizar una compra a través de redes sociales, accedió a enlaces enviados por un supuesto asesor de una página que simulaba ser un comercio reconocido. Esto permitió a los estafadores obtener acceso a sus cuentas bancarias y cometer el fraude.

Te recomendamos: La Policía detuvo a dos personas por estafas y secuestró múltiples elementos

Tras las detenciones y por disposición de la jueza de Control y Garantías, los imputados fueron extraditados a Santiago del Estero y alojados en el Centro Único de Detenidos, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.

Desde el Departamento de Ciberseguridad advirtieron que la investigación continúa y recomendaron a la ciudadanía extremar las medidas de precaución al realizar compras en línea: verificar la autenticidad de los sitios, no ingresar a enlaces sospechosos y desconfiar de ofertas demasiado llamativas.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Denuncia pública por presunta violencia familiar contra un matrimonio de adultos mayores
  2. 2. La Banda: incendiaron una vivienda tras denunciar la presunta venta de un celular con material de abuso infantil
  3. 3. Brutal ataque a un joven en Monte Quemado: "A mi hijo mandaron a matarlo"
  4. 4. Denuncian el robo de más de un millón de pesos en una playa de estacionamiento del centro
  5. 5. Misiones: asesinan a un santiagueño en un presunto ajuste de cuentas narco
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT