Imágenes sensibles: revelaron el video del asesinato del futbolista Mario Pineida en Ecuador

Difundieron el video del asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador. Dos hombres armados ejecutaron un ataque directo dentro de una carnicería. Imágenes sensibles.

Hoy 21:24

El asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona Sporting Club de Ecuador, generó una fuerte conmoción en el fútbol sudamericano. En las últimas horas se difundió el video de una cámara de seguridad que registró el momento exacto en el que el jugador fue acribillado por dos hombres armados, en un hecho que las autoridades califican como un ataque directo.

Las imágenes, consideradas sensibles, muestran cómo los atacantes llegan en una motocicleta, se detienen frente a una carnicería, ingresan al local sin mediar palabra y disparan directamente contra Pineida, de 33 años, y contra la mujer que lo acompañaba, quien luego fue identificada como Guisella Fernández, de nacionalidad peruana y 39 años.

El coronel Edison Palacios, en declaraciones a la prensa local, sostuvo que “todo indica que fue un atentado directo”. Tras el crimen, la Policía realizó varios allanamientos y detuvo a un sospechoso, según informó el canal ecuatoriano Ecuavisa.

Inicialmente, trascendió que la mujer asesinada era la esposa del futbolista, pero esa versión fue desmentida horas después. Ana Aguilar, pareja de Pineida y madre de sus tres hijos, difundió un comunicado en el que pidió respeto y aclaró: “La esposa soy yo, Ana Aguilar, madre de sus tres hijos, y me encuentro con vida”.

En el momento del ataque, Pineida se encontraba acompañado también por su madre, Letty Martínez, quien recibió un impacto superficial en la cabeza y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con información del portal ecuatoriano Expreso, el ataque ocurrió a las 15:53 (hora local), según el registro del sistema de emergencias ECU-911. La mujer herida recibió atención médica durante aproximadamente una hora y media en una ambulancia que permaneció en el lugar, antes de ser trasladada a un centro de salud.

Por su parte, el diario El Universo detalló que la Policía explicó que “dos motorizados interceptaron el vehículo del futbolista, que estaba estacionado en los exteriores del local, y perpetraron los disparos”. Los atacantes escaparon con rumbo desconocido y la camioneta de Pineida quedó en el lugar del crimen. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron un intento de robo.

Conmoción en el fútbol sudamericano

El impacto de la noticia se reflejó en las reacciones de clubes y excompañeros. El Fluminense de Brasil, donde Pineida jugó en 2022, expresó: “El Fluminense Fútbol Club recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Mario Pineida. Expresamos nuestra solidaridad con su familia y amigos”.

En Ecuador, Liga de Quito manifestó su pesar y extendió sus condolencias a los seres queridos del futbolista y a Barcelona SC, mientras que Independiente del Valle recordó a Pineida como exjugador de su cantera y envió fuerzas a su familia.

La carrera de Mario Pineida

Mario Pineida desarrolló la mayor parte de su carrera en Ecuador, con pasos por Panamá SC, Independiente del Valle, Barcelona SC y El Nacional, además de su experiencia internacional en Fluminense.

En sus tres etapas en Barcelona SC (2016/21, 2023/24 y 2025), disputó 224 partidos, convirtió tres goles y dio diez asistencias, además de consagrarse campeón local en dos oportunidades. También integró los planteles que alcanzaron las semifinales de la Copa Libertadores en 2017 y 2021.

Durante la temporada 2025, Pineida comenzó como titular e incluso llegó a portar la cinta de capitán, aunque en la segunda parte del año perdió continuidad. Barcelona SC finalizó como subcampeón y logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

La investigación judicial continúa mientras el fútbol ecuatoriano y sudamericano despide con dolor a uno de sus referentes.