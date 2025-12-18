Frías tendrá el profesorado de Educación Física a partir de 2026

Este jueves se desarrolló el acto que encabezó el intendente Humberto Salim.

Hoy 23:07

La ciudad de Frías dio un paso histórico en el campo educativo: desde el ciclo lectivo 2026 contará con la Extensión Áulica del Profesorado de Educación Física, tras la firma del convenio entre la Municipalidad de Frías y el Instituto de Enseñanza Superior (IES) de la Fundación “Virgen de Loreto”.

El acto se llevó a cabo en la Sala de Conferencias “Blanca Salim”, en el Palacio Municipal, y marcó la concreción de un anhelo muy esperado por la comunidad estudiantil friense y de toda la región.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Humberto Salim, acompañado por el diputado provincial Sebastián Salim, la presidenta del Concejo Deliberante Lorena Rojas, concejales, funcionarios municipales, autoridades de instituciones educativas, representantes de fuerzas de seguridad, referentes judiciales y público en general.

Por parte del IES estuvieron presentes el presidente de la Fundación, Prof. Fortunato Ariel Lugones; la secretaria Lic. Martha Elena Curi; el rector Prof. Lucas Zurita; el tesorero Prof. Javier Salomón; el vocal Lic. José Carballo y profesores de la institución.

Durante la apertura, el jefe comunal destacó la importancia de las gestiones que hicieron posible la llegada del profesorado a Frías, subrayando el fuerte interés de estudiantes locales por acceder a esta formación sin tener que trasladarse a otras ciudades. Resaltó también el impacto educativo regional que tendrá esta carrera, que beneficiará a jóvenes del este de Catamarca, sur de Tucumán y norte de Córdoba.

Además, el intendente anunció que el Municipio otorgará cuatro becas destinadas a estudiantes con mejores promedios de las escuelas secundarias de Frías, fortaleciendo así el acceso y la igualdad de oportunidades educativas.

Por su parte, la Secretaria de la Fundación IES, Lic. Martha Elena Curi, agradeció a las autoridades municipales por el acompañamiento y confirmó que el Profesorado de Educación Física cuenta con título de validez nacional, aprobado mediante la Resolución N.º 393 del Servicio Provincial de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación.

El acto finalizó con la entrega de reconocimientos al intendente Humberto Salim por su gestión en favor de la llegada de la carrera y la posterior firma del convenio, certificada por la escribana Claudia Salim.

Con este paso, Frías consolida un nuevo avance educativo que abre puertas a la formación profesional, al desarrollo local y al cumplimiento de un sueño largamente esperado por toda la comunidad.