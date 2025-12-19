Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 DIC 2025 | 24º
X
Somos Deporte

Olímpico recibe a Platense en su último partido como local del año

El Negro bandeño se presenta este viernes 19 en el Vicente Rosales, con la necesidad de recuperarse y cerrar el 2025 ante su gente por la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 00:49

Este viernes desde las 22 horas, el Club Ciclista Olímpico de La Banda volverá a jugar en casa cuando reciba a Platense, en el que será su último partido como local del año. El encuentro, correspondiente a una nueva fecha de la Liga Nacional, se disputará en el Estadio Vicente Rosales y contará con transmisión en vivo de Básquet Pass.

El conjunto dirigido por Martín Villagrán llega con la obligación de levantar cabeza tras dos derrotas consecutivas fuera de casa ante Peñarol y Ferro. Con un récord de 4 victorias y 9 caídas, Olímpico se ubica en el puesto 17 de la tabla y buscará reencontrarse con su mejor versión aprovechando la localía y el apoyo de su gente.

Enfrente estará un Platense que atraviesa un buen presente. El Calamar viene de vencer a Atenas en Vicente López, resultado que le permitió alcanzar un balance de 7 triunfos y 6 derrotas, ubicándose décimo y consolidando su rendimiento en la competencia.

En la previa, Villagrán analizó al rival y remarcó puntos clave: “La llegada de Derrick Woods les cambió la cara. Eric Flor es un arma ofensiva muy fuerte y hay que defenderlo bien. De todos modos, estamos enfocados en estar bien nosotros y hacer un buen trabajo para ganar el partido”. Con ese objetivo, Olímpico intentará hacerse fuerte en casa y despedir el año con una victoria que le permita empezar a escalar posiciones.

TEMAS Club Ciclista Olímpico La Banda Liga Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una menor de 14 años terminó en el Regional tras ser abusada por su novio de 16
  2. 2. El chef Christian Petersen sufre una “Falla multiorgánica”, según el primer informe oficial
  3. 3. Uno en contramano: choque entre dos motos provocó heridas a cuatro personas
  4. 4. El mayor registro del año: el superávit comercial fue de casi USD 2.500 millones en noviembre
  5. 5. “Dejamos de ser aliados”: la sesión en diputados generó nueva tensión entre el PRO y LLA
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT