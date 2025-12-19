Olímpico recibe a Platense en su último partido como local del año

El Negro bandeño se presenta este viernes 19 en el Vicente Rosales, con la necesidad de recuperarse y cerrar el 2025 ante su gente por la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 00:49

Este viernes desde las 22 horas, el Club Ciclista Olímpico de La Banda volverá a jugar en casa cuando reciba a Platense, en el que será su último partido como local del año. El encuentro, correspondiente a una nueva fecha de la Liga Nacional, se disputará en el Estadio Vicente Rosales y contará con transmisión en vivo de Básquet Pass.

El conjunto dirigido por Martín Villagrán llega con la obligación de levantar cabeza tras dos derrotas consecutivas fuera de casa ante Peñarol y Ferro. Con un récord de 4 victorias y 9 caídas, Olímpico se ubica en el puesto 17 de la tabla y buscará reencontrarse con su mejor versión aprovechando la localía y el apoyo de su gente.

Enfrente estará un Platense que atraviesa un buen presente. El Calamar viene de vencer a Atenas en Vicente López, resultado que le permitió alcanzar un balance de 7 triunfos y 6 derrotas, ubicándose décimo y consolidando su rendimiento en la competencia.

En la previa, Villagrán analizó al rival y remarcó puntos clave: “La llegada de Derrick Woods les cambió la cara. Eric Flor es un arma ofensiva muy fuerte y hay que defenderlo bien. De todos modos, estamos enfocados en estar bien nosotros y hacer un buen trabajo para ganar el partido”. Con ese objetivo, Olímpico intentará hacerse fuerte en casa y despedir el año con una victoria que le permita empezar a escalar posiciones.