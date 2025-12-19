En vivo: Olímpico recibe a Platense en su último partido como local del año

El Negro bandeño se presenta este viernes 19 en el Vicente Rosales, con la necesidad de recuperarse y cerrar el 2025 ante su gente por la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 22:43

Este viernes desde las 22 horas, el Club Ciclista Olímpico de La Banda volverá a jugar en casa cuando reciba a Platense, en el que será su último partido como local del año. El encuentro, correspondiente a una nueva fecha de la Liga Nacional, se disputará en el Estadio Vicente Rosales y contará con transmisión en vivo de Básquet Pass.

