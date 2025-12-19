Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 DIC 2025 | 34º
X
Somos Deporte

En vivo: Olímpico recibe a Platense en su último partido como local del año

El Negro bandeño se presenta este viernes 19 en el Vicente Rosales, con la necesidad de recuperarse y cerrar el 2025 ante su gente por la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 22:43

Este viernes desde las 22 horas, el Club Ciclista Olímpico de La Banda volverá a jugar en casa cuando reciba a Platense, en el que será su último partido como local del año. El encuentro, correspondiente a una nueva fecha de la Liga Nacional, se disputará en el Estadio Vicente Rosales y contará con transmisión en vivo de Básquet Pass.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Ciclista Olímpico La Banda Liga Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una menor de 14 años terminó en el Regional tras ser abusada por su novio de 16
  2. 2. El chef Christian Petersen sufre una “Falla multiorgánica”, según el primer informe oficial
  3. 3. Uno en contramano: choque entre dos motos provocó heridas a cuatro personas
  4. 4. Voraz incendio alteró la calma en el barrio Tradición y consumió por completo una vivienda
  5. 5. Abuela narco: Gendarmería Nacional detuvo a una mujer de 63 años y le secuestraron más de siete millones de pesos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT