Policiales

Sumampa: detienen a ordenanza de colegio que apuñaló a su pareja

Durante la investigación se descubrió que el sujeto también torturaba a su hijo adolescente.

Hoy 06:29

El ordenanza de un colegio secundario fue detenido como principal sospechoso de haber apuñalado a su pareja, en un hecho ocurrido en la localidad de Sumampa. La investigación también incluye presuntas agresiones previas contra su hijo adolescente.

El episodio tuvo lugar en el domicilio de la víctima, de apellido Leiva, ubicado en el barrio 3 de Abril, en el departamento Quebrachos.

El imputado fue identificado como Miguel Ángel Castro, de 57 años. La causa es instruida por la fiscal Lucía González Farías, quien le atribuye los delitos de lesiones leves y homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa, en perjuicio de Leiva, además de lesiones contra un menor y desobediencia judicial.

Según consta en la investigación, el 1 de octubre Castro ingresó al domicilio mientras la mujer se encontraba bañándose. En ese contexto, la habría agredido físicamente dentro del baño, provocándole diversas lesiones. Tras ese hecho, el acusado fue detenido y luego recuperó la libertad bajo medidas judiciales que incluían exclusión del hogar y prohibición de acercamiento por un año.

Sin embargo, el 14 de diciembre, el imputado habría regresado al domicilio durante la madrugada, en presunto incumplimiento de la orden judicial. Minutos después, el hijo de ambos, de 14 años, alertó a la Policía al manifestar que su padre se encontraba golpeando a su madre y que temía por su vida.

Al arribar los efectivos, la mujer fue hallada gravemente herida, con lesiones de arma blanca en el rostro y el tórax, y fue trasladada de urgencia a un centro de salud. Castro fue detenido nuevamente horas más tarde.

El acusado fue indagado con la asistencia de la defensora oficial Luciana Jiménez. En esta instancia, la fiscal incorporó nuevas imputaciones vinculadas a presuntas agresiones reiteradas contra el adolescente, hechos que fueron denunciados por la víctima, quien continúa internada y evoluciona de manera lenta a causa de las heridas sufridas.

