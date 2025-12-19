Amy Lee confirmó que Evanescence lanzará un nuevo álbum en 2026

El lanzamiento llegaría antes de la gira que Evanescence acaba de anunciar para el 2026.

A cuatro años del lanzamiento de The Bitter Truth (2021), Amy Lee confirmó que Evanescence lanzará un nuevo disco en 2026. En una entrevista con Kevin Ryder de KROQ, el DJ de radio le preguntó cuándo llegaría el nuevo material y la cantante, sin vueltas, reveló: "El año que viene". Aunque no dio una fecha exacta, dio a entender que será por la primavera norteamericana.

El lanzamiento llegaría antes de la gira que Evanescence acaba de anunciar para el 2026. El grupo tocará en Norteamérica con Spiritbox y Nova Twins como teloneros desde principios de junio hasta principios de agosto. Después, se embarcarán en una gira por el Reino Unido y Europa con Poppy y Nova Twins en septiembre.

“Tengo algunas letras más que escribir, pero va muy bien y estoy muy emocionada por ello”, dijo Lee sobre el esperado nuevo disco. Cabe destacar que la entrevista se dio en la previa del show de Evanescence en el concierto de Navidad KROQ Almost Acoustic, donde se unió a Jacoby Shaddix de Papa Roach para una versión especial de “Bring Me to Life”.