Fatal incendio en Las Termas: murió un hombre de 67 años tras quedar atrapado en su casa

El siniestro ocurrió esta mañana en el barrio España. La víctima fue rescatada con vida y trasladada al CIS, pero falleció horas después a causa de graves quemaduras e inhalación de humo.

Hoy 08:13

Un incendio ocurrido hoy, en horas de la mañana, en el barrio España de Las Termas de Río Hondo tuvo un desenlace fatal. Un hombre de 67 años perdió la vida pese a haber ingresado con signos vitales al Centro Integral de Salud (CIS), donde fue asistido y sometido a tareas de reanimación.

El hecho se registró alrededor de las 06:00, en una vivienda ubicada en la intersección de calles Simón Bolívar y Núñez del Prado, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N°50 – Departamento de Seguridad Ciudadana N°06.

De acuerdo a la información oficial, tras un alerta emitido por la Sala Central de Comunicaciones, personal policial se hizo presente en el lugar ante la denuncia de un incendio. Al arribar, se observó a vecinos arrojando agua hacia el interior del inmueble, del cual emanaba una importante cantidad de humo, sin visualizarse llamas activas.

En ese contexto, se advirtió que un masculino se encontraba atrapado en el interior de la vivienda, por lo que se solicitó de inmediato la intervención de Bomberos. Mientras se aguardaba su llegada, y con la colaboración de familiares, se procedió a romper una ventana de una de las habitaciones, logrando oxigenar el ambiente y rescatar al ocupante del inmueble.

Posteriormente, los efectivos se entrevistaron con Celeste Rojas, quien manifestó ser nieta del propietario de la vivienda, identificando a la víctima como Agapito Florindo Rojas (67). La joven relató que minutos antes su abuelo se comunicó telefónicamente pidiendo ayuda, alertando que su casa se estaba quemando, motivo por el cual dieron aviso a la Policía y se dirigieron de inmediato al lugar, encontrando el inmueble cubierto de humo.

La víctima fue trasladada en ambulancia al Centro Integral de Salud, ingresando consciente, con quemaduras de consideración y signos de asfixia por inhalación de humo. Desde el nosocomio se informó que fue asistido por la Dra. Sol Castillo, quien indicó que presentaba quemaduras graves y compromiso de las vías respiratorias, por lo que debió ser entubado. Pese a las maniobras de reanimación realizadas, se confirmó su fallecimiento horas después.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, logrando sofocar el foco ígneo. Según las primeras observaciones, una sobrecarga en la instalación eléctrica de un aire acondicionado sería la posible causa del incendio.

En tanto, personal de Policía Científica continúa trabajando en el lugar, realizando pericias para establecer con precisión las circunstancias que derivaron en el trágico siniestro.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno, que dispuso las medidas judiciales correspondientes.