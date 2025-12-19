Ingresar
La intendente Fuentes participó de la entrega de los Premios Changuito 2025

La ceremonia fue organizada por la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana y distinguió con el premio de oro al Hogar de Cristo San Vicente.

Hoy 08:25
Norma Fuentes

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó de la ceremonia de entrega de los Premios “Changuito 2025”, organizada por la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana y que otorgó la distinción de oro al “Hogar de Cristo San Vicente”.

La jefa comunal formó parte de la 12° edición  junto al vicegobernador de la Provincia, Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; el ministro de Economía y presidente de CyACC, Atilio Chara; el ministro de Gobierno, José Herrera; el subsecretario de Economía de la Municipalidad de la Capital, Francisco Zamora y demás autoridades provinciales y municipales.

Durante la ceremonia, la intendente Fuentes fue invitada a hacer entrega de las distinciones a Labor Humanitaria al Hogar de Cristo, al futbolista del Club Vélez Sarsfield y Selección  Sub 20 Maher Carrizo y en el final participó de la entrega de la distinción mayor.

Cabe destacar que, la Fundación también reconoció al subsecretario Zamora como joven profesional destacado.

