La intendente Fuentes participó de la entrega de los Premios Changuito 2025

La ceremonia fue organizada por la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana y distinguió con el premio de oro al Hogar de Cristo San Vicente.
La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó de la ceremonia de entrega de los Premios “Changuito 2025”, organizada por la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana y que otorgó la distinción de oro al “Hogar de Cristo San Vicente”.
La jefa comunal formó parte de la 12° edición junto al vicegobernador de la Provincia, Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; el ministro de Economía y presidente de CyACC, Atilio Chara; el ministro de Gobierno, José Herrera; el subsecretario de Economía de la Municipalidad de la Capital, Francisco Zamora y demás autoridades provinciales y municipales.
Durante la ceremonia, la intendente Fuentes fue invitada a hacer entrega de las distinciones a Labor Humanitaria al Hogar de Cristo, al futbolista del Club Vélez Sarsfield y Selección Sub 20 Maher Carrizo y en el final participó de la entrega de la distinción mayor.
Cabe destacar que, la Fundación también reconoció al subsecretario Zamora como joven profesional destacado.