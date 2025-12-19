Papá Noel llega al CCB para sorprender a chicos y grandes

La emblemática figura navideña estará los días lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de diciembre.

Hoy 08:34

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) recibirá desde el próximo lunes 22, continuando el martes 23 y el miércoles 24 de diciembre, la visita de Papá Noel, en el marco de la conmemoración navideña.

La simpática y emblemática figura navideña de Papá Noel deleitará con su presencia a los chicos y grandes que lo visiten, acrecentando el sentimiento navideño y la emocionante ilusión de los más pequeños.

El lunes 22 estará presente de 19 a 21 horas. El martes 23 de diciembre, lo hará en el horario de 11 a 13 y de 19 a 21 y el miércoles 24 de 11 a 13 horas, en el Hall Central de la Institución.

El CCB adhiere de esta manera al sentimiento colectivo que inspira la celebración Navideña y los recrea en los símbolos que la identifican, para disfrute del público, especialmente de los niños.