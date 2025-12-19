Amanda Seyfried explicó por qué descarta actuar en Broadway

La actriz reconoció que el miedo escénico le impide subirse a un escenario teatral y aseguró que aceptar ese límite personal fue una experiencia liberadora.
La actriz Amanda Seyfried reveló que no puede cumplir su sueño de actuar en Broadway debido a su miedo escénico, una condición que le genera altos niveles de ansiedad al pensar en cantar frente a una audiencia en vivo.
A sus 40 años, Seyfried explicó que durante mucho tiempo imaginó protagonizar un musical teatral, pero que finalmente decidió no exponerse a esa experiencia. En declaraciones a Vanity Fair, al hablar sobre su trabajo en la película musical histórica El Testamento de Ann Lee, señaló: “Siempre me esfuerzo por ser un poco mejor, pero esta película me hizo apreciar lo que ya tengo”. En ese sentido, admitió que desistió de Broadway al reconocer que su miedo escénico hacía que la experiencia resultara emocionalmente inviable.
La actriz afirmó que aceptar esa decisión fue un proceso difícil, aunque también profundamente liberador. “Descubrir algo así sobre uno mismo puede ser devastador, pero no significa debilidad. Significa conocerse lo suficiente como para saber qué cosas te pueden destruir”, explicó, recordando que incluso llegó a tener pesadillas recurrentes vinculadas a la idea de protagonizar un musical en Broadway.
Seyfried también recordó que tomó la decisión definitiva mientras se encontraba filmando en Budapest, cuando comprendió que no podía sostener la presión emocional que implicaría ese desafío profesional. A partir de entonces, dejó incluso de tomar clases de canto.
En otro tramo de la entrevista, la actriz se refirió a su debut cinematográfico en Chicas Pesadas (2004), comedia adolescente que se convirtió en un fenómeno cultural y en la que compartió elenco con Lindsay Lohan, Rachel McAdams y Tina Fey.
Consultada por Variety sobre si volvió a ver la película, Seyfried respondió que no, aunque reconoció el impacto duradero del film. “Me encanta ver mi cara en las camisetas de la gente”, comentó con humor, y agregó que incluso empleados aeroportuarios le recuerdan con frecuencia que Chicas Pesadas es una de sus películas favoritas.