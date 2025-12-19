Empleada doméstica copió la llave de una caja fuerte y se llevó U$S 11.500

La mujer, de 29 años, aprovechó su trabajo en la vivienda para cometer el robo. Fue detenida tras un operativo relámpago en Misiones.

Hoy 08:49

Una familia se fue de viaje con la plena confianza en su empleada doméstica, pero ésta rompió todos los códigos. Abrió la caja fuerte y se apoderó de los ahorros de sus patrones, sellando, así, su traición.

Según fuentes policiales, la mujer se habría apoderado de 11 mil dólares y 500 euros, que sus empleadores guardaban en la caja fuerte, luego de concretar la venta de una motocicleta de alta cilindrada.

De acuerdo a la investigación, la mujer se hizo previamente con una copia de la llave, que estaba escondida en una habitación del domicilio. Luego, con los movimientos estudiados, solamente esperó la ocasión. Los empleadores viajaron al interior de la provincia y ella, se alzó con el dinero sin forzar accesos ni dejar rastros evidentes.

El faltante de la plata fue descubierto por el dueño de casa cuando regresó y constató que ya no estaba. De inmediato dio aviso a la Policía, que activó una investigación, con la ayuda de los registros de cámaras de seguridad, movimientos previos y posteriores.

Todas las miradas de los investigadores se posaron sobre la empleada, quien estaba a cargo del cuidado del inmueble. Por eso, en la tarde de este jueves se llevó a cabo un allanamiento en un departamento del barrio de las chacras 32-33 de Posadas, donde logró recuperar parte del dinero sustraído en moneda extranjera, además del secuestro de teléfonos celulares y numerosos bienes recientemente adquiridos, presuntamente con el botín del robo.

En tanto, la mujer de 29 años fue detenida y puesta a disposición de la Justicia.