Fatal accidente rural en Córdoba: un trabajador murió aplastado por una tolva

La víctima tenía 38 años y realizaba tareas en un establecimiento agropecuario de Arroyito. La Justicia investiga cómo ocurrió el hecho.

Hoy 08:55

Un trágico accidente laboral sacudió a la localidad de Arroyito, en el interior de Córdoba. Un hombre de 38 años murió este jueves por la tarde mientras realizaba trabajos en el campo.

La víctima falleció al ser aplastado por una tolva mientras realizaba sus tareas habituales en una estancia de la zona.

Tras el incidente, un servicio de emergencias llegó rápidamente, pero los médicos solo pudo constatar el deceso del operario.

La Policía dio a conocer que en el lugar trabajaba también un hombre de 48 años, quien guiaba el equipo en el momento de la tragedia.

Los efectivos iniciaron una investigación para determinar cómo se produjo el trágico episodio y cuál fue la mecánica exacta del accidente.