El lunes 22 y martes 23 se abonarán los Planes de Emergencia correspondientes a diciembre

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó el cronograma de pago para beneficiarios de Capital, La Banda y el interior provincial, que se realizará en sucursales del Banco Santiago del Estero.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que los días lunes 22 y martes 23 se realizará el pago de los Planes de Emergencia de la provincia, correspondientes al mes de diciembre de 2025.

Según se detalló, los beneficiarios con domicilio en ciudad Capital o La Banda deberán concurrir a la sucursal más cercana del Banco Santiago del Estero en el horario de 7.45 a 12.45, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Lunes 22 : DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 .

: DNI terminados en . Martes 23: DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

En tanto, los beneficiarios con domicilio en otras localidades del interior provincial podrán percibir el pago sin cronograma, a partir del lunes 22, en la sucursal del Banco Santiago del Estero más cercana a su lugar de residencia.