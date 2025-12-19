Córdoba: un motociclista murió en un choque sobre la ruta 28

El joven impactó contra una camioneta en jurisdicción de Tanti. Investigan cómo ocurrió el accidente.

Hoy 09:06

Un grave accidente sacudió la madrugada de este viernes en la localidad de Tanti, en el interior de Córdoba. Un motociclista de 28 años perdió la vida tras chocar contra una camioneta en la ruta 28, a la altura de la esquina con Las Rosas.

Según informaron fuentes policiales, el joven circulaba a bordo de una Honda Tornado cuando, por motivos que aún se investigan, colisionó con una Ford Ranger conducida por un hombre de 43 años.

El impacto fue tan violento que el motociclista falleció en el lugar, antes de que pudiera recibir asistencia médica. Personal policial y un servicio de emergencias llegaron rápidamente, pero solo pudieron constatar el deceso del conductor del rodado menor.

Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el choque fatal. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la mecánica del siniestro ni sobre la situación del conductor de la camioneta.