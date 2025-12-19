La razón detrás del cambio de voz de Selena Gomez en medio de su lucha contra el lupus

La cantante abordó en un Instagram Live las especulaciones sobre los cambios en su voz.

Hoy 09:08

Selena Gomez decidió enfrentar directamente una de las especulaciones más persistentes entre sus seguidores: los notorios cambios en su voz a lo largo de los años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La cantante y actriz de 33 años abordó el tema durante una transmisión en vivo por Instagram realizada el martes 16 de diciembre, donde respondió preguntas de fans en tiempo real y adoptó un tono inusualmente franco para aclarar el asunto.

“Sí, me han hecho esta pregunta varias veces, lo de la voz. No hay excusa, realmente no me importa. Creo que mi punto es que a veces pasan cosas”, dijo. Durante el mismo Live, la estrella de Hollywood explicó que en ocasiones experimenta molestias físicas que influyen en cómo suena al hablar.

“Me pasa algo raro. A veces mi garganta se inflama por dentro. Eso es todo”, comentó, antes de agradecer a quienes participaron en la transmisión: “Me alegra que estén siendo honestos conmigo en el Live. De verdad lo aprecio”.

Aunque la artista no vinculó explícitamente estos cambios de voz con una condición médica específica, desde hace años ha sido abierta sobre sus problemas de salud, en particular su diagnóstico de lupus, revelado en 2015.

Posteriormente, también compartió que se sometió a quimioterapia como parte de su tratamiento.

Selena Gomez

Según Healthline, esta enfermedad también puede causar fatiga vocal, ronquera por inflamación de las cuerdas vocales o de la laringe, alteraciones en la calidad de la voz y disminución de la intensidad vocal, efectos que pueden ser temporales o crónicos.

La conversación resurgió con fuerza a principios de este año tras la viralización de un video en TikTok que superó 1,9 millones de reproducciones.

En el montaje, un usuario recopiló clips de Selena Gomez a lo largo de su carrera para mostrar el contraste en su forma de hablar.

El primer fragmento la muestra siendo adolescente, entusiasmada, hablando sobre su deseo de participar como invitada en la serie Gossip Girl. El video avanza hasta entrevistas recientes, donde su tono se percibe más pausado y contenido.

Selena Gomez

Otros clips incluidos corresponden a momentos clave de su vida pública, como su discurso en los American Music Awards de 2016, cuando habló abiertamente sobre la depresión, o entrevistas posteriores a su ingreso a un centro de tratamiento para atender su salud mental, luego de cancelar varias fechas de su gira Revival.

“Tuve que parar porque lo tenía todo y estaba completamente rota por dentro y lo mantuve todo junto lo suficiente como para no decepcionarte nunca, pero lo mantuve tan unido que me decepcioné a mí misma”, dijo en una entrevista.

Algunos usuarios también especularon que el cambio en la voz podría ser “una combinación de su medicación y lupus” o estar relacionado con la ansiedad.

Cabe destacar que el lupus es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca tejidos sanos, lo que puede provocar inflamación en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con especialistas médicos, el lupus afecta aproximadamente a una de cada 10 mil personas y cerca del 90 por ciento de los casos se presentan en mujeres. Los pacientes suelen experimentar brotes que incluyen dolor en las articulaciones, fatiga extrema, erupciones cutáneas e inflamación prolongada.