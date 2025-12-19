“Maduro sabe lo que quiero”: Trump no descartó la posibilidad de una guerra con Venezuela y defendió el bloqueo naval

"No lo descarto, no", respondió ante la pregunta directa sobre si las operaciones actuales podrían escalar a un conflicto bélico, en una entrevista con NBC. Advirtió que las incautaciones de buques cerca de aguas venezolanas continuarán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una entrevista telefónica a la cadena NBC News este jueves en la que dejó declaraciones bastante contundentes sobre la crisis con Venezuela.

Lo más relevante de la entrevista fue que Trump no descartó la posibilidad de una guerra con Venezuela. Ante la pregunta directa sobre si las operaciones actuales podrían escalar a un conflicto bélico, respondió: "No lo descarto, no".

También defendió la orden de "bloqueo" emitida a principios de esta semana contra petroleros sancionados. Advirtió que las incautaciones de buques cerca de aguas venezolanas continuarán.

Si los barcos "siguen navegando tontamente", terminarán en puertos estadounidenses, advirtió. Vinculó estas acciones a la lucha contra el narcotráfico, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de usar ingresos petroleros para financiar "narcoterrorismo".

Y aunque no confirmó explícitamente si el derrocamiento de Maduro es su objetivo final, Trump fue críptico al responder: "Él sabe lo que yo quiero, y lo sabe mejor que nadie".

La entrevista con NBC ocurrió poco después de un discurso a la nación el miércoles por la noche, donde Trump se centró más en temas económicos (como el anuncio de un "Bono Guerrero" para militares) y evitó profundizar en Venezuela, a pesar de que había gran expectativa sobre un posible anuncio al respecto.

Las declaraciones a NBC el jueves son la postura más actualizada y agresiva de la Casa Blanca hasta el momento.

La respuesta de Venezuela

Las declaraciones de Trump a NBC el jueves generaron una respuesta inmediata y cargada de tensión tanto en Venezuela como en el resto de la región.

Caracas ha señalado que está preparada para una "defensa irregular asimétrica" en caso de una intervención. Maduro ha calificado las amenazas de Trump como "absolutamente irracionales". Prometió "romper con el maleficio de la traición" y acusó a EE.UU. de "piratería naval criminal".

La vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo un llamado directo a los presidentes de Brasil, Colombia y México para unirse contra lo que considera una estrategia de seguridad nacional de EE.UU. que amenaza a toda la región, no solo a Venezuela.

La respuesta de los países vecinos ha sido de cautela y rechazo a una escalada militar.

Lula ha defendido firmemente el diálogo como la única herramienta válida. Su administración advirtió que la región no puede soportar un conflicto armado y que "las bombas que caigan en Venezuela podrían terminar afectando a ciudades como Bogotá o Río de Janeiro".

En Colombia, Gustavo Petro mantiene una postura tensa. Recientemente respondió a Maduro que él "no tiene que dar órdenes" al Ejército colombiano, aunque históricamente se ha opuesto a una intervención militar extranjera en el continente.

México, aunque ha sido "asediado" por la administración Trump en otros temas (como aranceles y narcotráfico), se ha mostrado dispuesto, junto con Brasil, a mediar en la crisis para evitar una guerra.

Reacciones internacionales: China y Rusia

Rusia advirtió a la administración Trump que no cometa un "error fatal" en Venezuela, alertando sobre el "potencial peligro" de la creciente presencia militar estadounidense en el Caribe.

Y China expresó su apoyo a Venezuela frente al bloqueo y la "intimidación", aunque se ha mantenido reservada respecto a ofrecer ayuda militar directa.