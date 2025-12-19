Mercedes reveló el furioso rugido del motor que usará Franco Colapinto en Alpine en 2026

La Fórmula 1 empieza a vivir una nueva era y la expectativa creció en las últimas horas tras una filtración que no pasó desapercibida. Mercedes dio a conocer el primer sonido de su motor para la temporada 2026, una novedad que impacta de lleno en el público argentino ya que Franco Colapinto utilizará esta unidad de potencia en Alpine, una de las escuderías que será motorizada por la marca alemana.

Este viernes, la casa de la estrella encendió las redes sociales al publicar el audio de su flamante V6 turbo híbrido, desarrollado bajo la nueva reglamentación que entrará en vigencia en 2026. El rugido del motor, que muchos ya señalan como uno de los grandes candidatos a dominar la próxima generación de la F1, dejó en claro que Mercedes apunta a volver a marcar el camino.

La nueva unidad de potencia presenta cambios profundos respecto a los motores actuales. Desaparece el MGU-H, el sistema encargado de recuperar el calor del turbo, y toda la recuperación de energía quedará ahora en manos del MGU-K, que aprovecha la energía generada durante las frenadas.

Uno de los puntos más relevantes es el fuerte incremento de la potencia eléctrica, que pasa de 120 a 350 kW, equiparando su protagonismo con el motor térmico. Además, los nuevos impulsores funcionarán con combustible 100% sostenible, un paso clave en el objetivo de una Fórmula 1 más eficiente y ecológica.

Mercedes, gran candidato para 2026

Mercedes fue la referencia absoluta cuando se introdujeron los motores turbo híbridos en 2014, y ahora muchos esperan que vuelva a imponerse con la nueva normativa. A diferencia de aquel cambio histórico que dejó atrás los V8 atmosféricos, el salto tecnológico entre 2025 y 2026 será más gradual, aunque igualmente determinante.

En la pista, la marca alemana tendrá rivales de peso. Ferrari y Honda buscarán dar pelea, mientras que Audi y Red Bull Ford se sumarán como nuevos protagonistas. En este contexto, Renault decidió abandonar el desarrollo de motores propios, por lo que Alpine será una de las cuatro escuderías que utilizarán motores Mercedes, junto al equipo oficial, Williams y McLaren.

Con este panorama, la expectativa crece no solo por el futuro de la Fórmula 1, sino también por el camino que recorrerá Franco Colapinto, que afrontará la nueva era de la Máxima con una de las motorizaciones más prometedoras del paddock.