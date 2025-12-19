River vuelve a la carga por un viejo anhelo de Marcelo Gallardo

Como a fines de 2024, el Millonario le apunta otra vez a un jugador que ya supo estar en carpeta.

Hoy 09:44

River Plate tiene otro nombre fuerte en carpeta mientras avanza en el cierre de la llegada de Fausto Vera. Se trata de Leonardo Fernández, el volante zurdo que ya estuvo cerca de Núñez a fines de 2024 y que es del gusto de Marcelo Gallardo. En el Millonario saben que Peñarol necesita recuperar parte de la inversión realizada hace un año y que el escenario podría abrir una nueva negociación.

El mediocampista uruguayo fue una de las grandes figuras del Carbonero cuando jugó a préstamo y llevó al equipo hasta las semifinales de la Copa Libertadores. Su rendimiento despertó el interés de varios clubes de Sudamérica y River realizó más de una oferta cuando su pase pertenecía a Toluca, aunque finalmente perdió la puja.

Peñarol terminó quedándose con Fernández tras pagar 7 millones de dólares por el 80% del pase, pero un año después los números no cerraron. El jugador se transformó en el más caro del plantel y, ante la necesidad económica, el club uruguayo contempla desprenderse de él. En ese contexto, River vuelve a aparecer en escena.

Por el momento no hubo contactos formales, aunque la dirigencia encabezada por Stefano di Carlo evalúa presentar una propuesta bajo la modalidad habitual de este mercado: préstamo con opción de compra. Para Peñarol, la cesión permitiría alivianar un contrato elevado y mantener abierta la chance de una venta a corto plazo.

Una de las claves de la negociación podría ser Sebastián Boselli. El defensor uruguayo, sin lugar en River tras su regreso de Estudiantes, está en el radar del Manya y es del agrado de Diego Aguirre. Con 22 años y necesidad de sumar minutos, su inclusión en la operación no está descartada.

River había invertido 4,4 millones de dólares por Boselli a mediados de 2023, cuando venía de ser campeón mundial Sub-20 con Uruguay. Si bien su valor de mercado hoy ronda los 3 millones, podría servir como moneda de cambio para acercar posiciones y reactivar una negociación que vuelve a ganar fuerza en Núñez.