Lanús tiene fecha y hora confirmadas para la Recopa Sudamericana ante Flamengo

El Granate buscará un nuevo título internacional ante el Mengao.

Hoy 00:49

La Conmebol confirmó las fechas de la Recopa Sudamericana, que enfrentará a Lanús y Flamengo en una serie a ida y vuelta. El partido de ida se jugará el 19 de febrero, mientras que la revancha será el 26, ambos encuentros a las 21:30 (hora argentina).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Granate será local en el primer cruce, que se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez, ubicado en el sur del conurbano bonaerense. Una semana más tarde, el Mengao recibirá al conjunto argentino en el Maracaná, en Río de Janeiro, en el mismo horario.

Lanús accedió a la Recopa tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, donde superó por penales a Atlético Mineiro de Brasil. El equipo dirigido por Filipe Luis, en tanto, obtuvo su lugar luego de vencer a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, en un nuevo duelo entre clubes brasileños.

La Recopa Sudamericana se disputa desde 1989 y el último campeón es Racing, que se impuso con un global de 4-0 ante Botafogo. Para Lanús será su segunda participación en el certamen, con el objetivo de alcanzar su cuarto título internacional. En su única experiencia previa, en 2014, fue subcampeón tras caer ante Atlético Mineiro por un global de 5-3, con definición en tiempo suplementario.

Por el lado de Flamengo, esta será su tercera Recopa. El conjunto rojinegro se consagró campeón en 2020, tras derrotar a Independiente del Valle por 5-2, mientras que en 2023 cayó ante el mismo rival ecuatoriano en la definición por penales, luego de igualar la serie.