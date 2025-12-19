“Error 502”: Cloudflare sufre una nueva caída global y vuelve a exponer la fragilidad de Internet

La empresa de infraestructura de Internet volvió a sufrir un colapso a nivel mundial este viernes. Usuarios de todo el planeta reportaron errores de acceso y problemas de navegación.

Cloudflare, una de las principales empresas de infraestructura de Internet, atraviesa este viernes 19 de diciembre una nueva caída global afectando a gran parte del servicio.

Las anteriores ocurrieron: el 18 de noviembre con casi el 50% de la web afectada. Y luego otra caída el 5 de diciembre con 28% de los sitios afectados.

El error de hoy en los sitios es de servidores con un típico 502 lo que complicó la navegación y acceso.

“En investigación: Cloudflare está investigando problemas intermitentes con el rendimiento de la red. Los clientes podrían observar errores inesperados. Estamos trabajando para analizar y mitigar este problema”, señala un comunicado de la empresa.

Las caídas anuales de Cloudflare

El pasado 5 de diciembre Cloudflare confirmó que una parte de su red global comenzó a experimentar fallas significativas que se tradujeron en errores HTTP 500 y en la imposibilidad de acceder a miles de sitios y aplicaciones, entre ellos Zoom, LinkedIn, herramientas de diseño y servicios financieros en línea.

La empresa indicó que el servicio se normalizó a las 9.12 UTC, tras unos 25 minutos de impacto concentrado pero de alcance mundial.

La empresa, con sede en San Francisco, aclaró en su comunicado que el problema no estuvo vinculado a un ciberataque ni a actividad maliciosa, sino a un cambio interno de configuración implementado para reforzar la protección frente a una vulnerabilidad crítica recientemente divulgada en React Server Components.

Ese incidente se produjo apenas semanas después de otra caída mayor, registrada el 18 de noviembre de 2025, que dejó inoperativos varios servicios de la empresa durante más de cinco horas debido a un error en un archivo de configuración vinculado a su sistema de gestión de bots.

Ese antecedente, sumado a la interrupción de diciembre, incrementó la presión sobre la firma para revisar sus procesos de actualización y despliegue global de cambios.

Plataformas afectadas y reacción de usuarios

En noviembre, durante la ventana de la caída, usuarios de distintos países reportaron dificultades para iniciar sesión o mantener conexiones estables en servicios como Zoom, LinkedIn, plataformas de diseño colaborativo y aplicaciones de monitoreo de otros sitios, además de fallas en portales de comercio electrónico y herramientas de pagos.

Varios de estos servicios utilizan la red de Cloudflare tanto para acelerar la carga de sus contenidos estáticos como para filtrar ataques y gestionar picos de tráfico.

Medios internacionales consignaron que las primeras señales de la interrupción se reflejaron en un aumento repentino de reportes en portales de monitoreo de servicios digitales, indicando errores 500 y páginas en blanco en numerosas aplicaciones.

Un año marcado por grandes interrupciones

Las caídas se inscriben en un 2025 atravesado por varios cortes relevantes de servicios en la nube y plataformas digitales a nivel global.

Informes especializados mencionan entre los episodios más destacados fallas en proveedores como AWS, interrupciones en redes de videojuegos y problemas en plataformas de streaming, además de una serie de incidentes en la propia Cloudflare a lo largo del año, incluyendo fallas en su almacenamiento R2, en su panel de control y en servicios de trabajadores en la nube.

En junio de 2025, por ejemplo, un incidente en la infraestructura de almacenamiento utilizada por Cloudflare para su servicio Workers KV provocó una interrupción de más de dos horas en herramientas clave como WARP, Access, Gateway, Workers AI y el propio panel de administración, con impacto global para los clientes.

A ese episodio se sumaron luego el corte del 18 de noviembre, de más de cinco horas, y el del 5 de diciembre, de 25 minutos, conformando una seguidilla que motivó revisiones internas y explicaciones públicas detalladas por parte de la compañía.