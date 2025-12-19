Víctor Riggio se convirtió en el nuevo entrenador de Sarmiento para la próxima temporada

El DT fue anunciado oficialmente este viernes en las redes sociales del club bandeño. El lunes será presentado en el club.

Sarmiento de La Banda ya tiene definido su proyecto deportivo para la temporada 2026 del Torneo Federal A y confirmó a su nuevo entrenador. Víctor Riggio se convirtió en el DT del Profe y fue anunciado oficialmente este viernes a través de las redes sociales del club.

El Tano Riggio, de amplia trayectoria en el ascenso argentino, viene de dirigir a Central Norte de Salta, donde fue distinguido como el mejor entrenador del Federal A con el premio Alumni. Su conocimiento de la categoría y su perfil de trabajo terminaron de convencer a la dirigencia, que lo considera el líder indicado para encarar un nuevo año competitivo.

Riggio quedó marcado en la historia de Central Córdoba al lograr el ascenso a la Primera Nacional en 2014, y también sabe lo que es subir de categoría con Central Norte, al llevar al Cuervo a la segunda división del fútbol argentino tras vencer justamente a Sarmiento en la final disputada en Catamarca.

Con la confirmación del nuevo DT, la dirigencia del Profe ya trabaja junto al entrenador en la planificación de la temporada 2026, con el objetivo de volver a ser protagonista en el Federal A y representar nuevamente a Santiago del Estero en la Copa Argentina.