Añatuya se alista para el 55° Festival Santiagueño de la Tradición

La apertura contará con las actuaciones de Sergio Galleguillo, Orellana–Lucca, Valeria Facelli, Alejandro Véliz, además de artistas locales y regionales.

Hoy 11:30

La ciudad de Añatuya volverá a convertirse en epicentro de la cultura popular con la realización del 55° Festival Santiagueño de la Tradición, que tendrá lugar del viernes 2 al lunes 5 de enero, con una destacada programación artística y una marcada reivindicación de las raíces identitarias del pueblo.

La apertura será el viernes 2, con las actuaciones de Sergio Galleguillo, Orellana–Lucca, Valeria Facelli, Alejandro Véliz, además de artistas locales y regionales que darán inicio a cuatro noches a puro folclore y celebración.

El sábado 3 promete ser uno de los momentos más convocantes del festival, con la presencia de:

Soledad Pastorutti

Dúo Coplanacu

Piko Frank, La Ranchada

La Banda del Baty y músicos invitados, en una velada pensada para el canto colectivo y la emoción.

La propuesta continuará el domingo 4, con una grilla diversa que incluirá a:

Desakta2

Valentina Márquez

Nico Galleguillo

Dany Hoyos

Los Umbides

Runa Masis

Pablo Maldonado y Los Ángeles de la Guaracha, entre otros exponentes.

El cierre será el lunes 5, con entrada libre y gratuita, durante la tradicional Noche del Pueblo, que dará protagonismo a artistas locales, academias de danza, nuevos talentos y actividades destinadas a toda la familia.

Como cada año, el festival se complementará con feria artesanal, food trucks y comidas regionales, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario cultural santiagueño, donde la música, la tradición y el encuentro popular vuelven a ocupar un lugar central.

