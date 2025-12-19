Añatuya se alista para el 55° Festival Santiagueño de la Tradición

La apertura contará con las actuaciones de Sergio Galleguillo, Orellana–Lucca, Valeria Facelli, Alejandro Véliz, además de artistas locales y regionales.
La ciudad de Añatuya volverá a convertirse en epicentro de la cultura popular con la realización del 55° Festival Santiagueño de la Tradición, que tendrá lugar del viernes 2 al lunes 5 de enero, con una destacada programación artística y una marcada reivindicación de las raíces identitarias del pueblo.
La apertura será el viernes 2, con las actuaciones de Sergio Galleguillo, Orellana–Lucca, Valeria Facelli, Alejandro Véliz, además de artistas locales y regionales que darán inicio a cuatro noches a puro folclore y celebración.
El sábado 3 promete ser uno de los momentos más convocantes del festival, con la presencia de:
Soledad Pastorutti
Dúo Coplanacu
Piko Frank, La Ranchada
La Banda del Baty y músicos invitados, en una velada pensada para el canto colectivo y la emoción.
La propuesta continuará el domingo 4, con una grilla diversa que incluirá a:
Desakta2
Valentina Márquez
Nico Galleguillo
Dany Hoyos
Los Umbides
Runa Masis
Pablo Maldonado y Los Ángeles de la Guaracha, entre otros exponentes.
El cierre será el lunes 5, con entrada libre y gratuita, durante la tradicional Noche del Pueblo, que dará protagonismo a artistas locales, academias de danza, nuevos talentos y actividades destinadas a toda la familia.
Como cada año, el festival se complementará con feria artesanal, food trucks y comidas regionales, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario cultural santiagueño, donde la música, la tradición y el encuentro popular vuelven a ocupar un lugar central.