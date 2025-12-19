En vivo: Estudiantes y Platense quieren sumar una nueva estrella y van por el Trofeo de Campeones

Los ganadores de los torneos Apertura y Clausura se enfrentan esta tarde en San Nicolás.
Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en una final que definirá al nuevo campeón del Trofeo de Campeones, un título que además otorga la clasificación a distintas finales nacionales e internacionales. El encuentro se disputará desde las 18 en el Estadio Único de San Nicolás.
