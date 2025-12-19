Ataque terrorista en la playa Bondi: un policía eliminó a uno de los atacantes con un tiro de pistola desde 45 metros

Quién es el agente que abatió a uno de los terroristas en el ataque ocurrió en la playa australiana. Continúa la investigación sobre la respuesta policial y la motivación de los atacantes.

El ataque perpetrado en Bondi Beach el pasado domingo, que dejó al menos quince víctimas mortales, ha reavivado el debate sobre la preparación policial en Australia y ha situado en el centro de la atención al detective jefe César Barraza, identificado por medios australianos como el agente que abatió a uno de los atacantes.

La magnitud de la tragedia, considerada el peor tiroteo masivo en el país en casi tres décadas, ha generado cuestionamientos sobre la dotación de recursos de la policía y la suficiencia de la presencia policial durante la celebración de Janucá, según The Sydney Morning Herald, 9News y 7News.

Las imágenes verificadas difundidas en redes sociales han permitido reconstruir con precisión el desarrollo del ataque y la respuesta de las fuerzas de seguridad.

En uno de los videos, se observa cómo Barraza, armado únicamente con una pistola, se enfrenta a los atacantes desde una distancia de aproximadamente 45 metros, una acción considerada de alta dificultad incluso para tiradores experimentados.

El análisis de un audio reveló que, durante el enfrentamiento, se dispararon al menos 100 tiros entre los agresores y la policía.

La secuencia de los hechos muestra que Sajid Akram, de cincuenta años, y su hijo Naveed, de veinticuatro, iniciaron el ataque cerca de Archer Park, a poco más de cien metros de la playa.

Armados con escopetas y rifles, dispararon indiscriminadamente contra familias que participaban en la primera noche de Janucá. Las primeras víctimas, Boris y Sofia Gurman, murieron tras intentar desarmar a uno de los tiradores.

Posteriormente, Sajid Akram fue desarmado momentáneamente por Ahmed Al Ahmed, un transeúnte que logró arrebatarle el rifle, aunque Sajid regresó al puente donde se reunió con su hijo.

En ese momento, el detective jefe César Barraza avanzó por la pasarela, tomó posición defensiva y disparó el tiro que mató a Sajid Akram.

El segundo atacante, Naveed, respondió abriendo fuego contra el agente durante más de un minuto, hasta que otra bala lo abatió. No se ha confirmado si el disparo que hirió gravemente a Naveed provino también de Barraza o de otro agente, ya que la policía de Nueva Gales del Sur declaró el miércoles que aguardaba los resultados de un examen balístico para determinarlo.

La policía arrestó a Naveed Akram, quien fue trasladado al hospital en estado crítico y posteriormente acusado de 54 delitos, entre ellos la comisión de un acto terrorista y quince cargos de asesinato.

Las autoridades sostienen que los atacantes actuaron motivados por la “ideología del Estado Islámico” y han iniciado una investigación sobre un reciente viaje de ambos a la región filipina de Mindanao, conocida por su historial de extremismo islamista.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó el viernes que la Oficina de Inteligencia Nacional identificó una transmisión de video en línea del Estado Islámico que refuerza la hipótesis de que los agresores se inspiraron en ISIS, según 9News.

El comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, elogió públicamente la actuación de Barraza y del resto de los agentes involucrados, aunque evitó mencionar nombres hasta contar con la confirmación oficial.

“Estoy increíblemente orgulloso del agente identificado, al igual que de todos los policías que estuvieron allí ese día. La valentía que demostraron para abordar y resolver esa situación es increíble”, declaró Lanyon en conferencia de prensa.

Barraza, con al menos quince años de servicio en la policía y destinado en Bondi, había aparecido en 2009 en el reality show australiano Recruits, donde expresó: “Me llamo Cess Barraza, tengo 26 años y quiero ser policía porque odio la delincuencia”.

Su intervención en el ataque ha sido ampliamente reconocida, aunque las imágenes del suceso han suscitado dudas sobre si el número de agentes desplegados y el equipo disponible eran suficientes para enfrentar una amenaza de tal magnitud, ya que los policías solo contaban con pistolas frente a atacantes armados con rifles de largo alcance.

Durante el tiroteo, dos agentes resultaron heridos: Jack Hibbert, de veintidós años y en periodo de prueba, sufrió heridas de bala en la cabeza y el hombro, perdiendo la visión de un ojo; y Scott Dyson, de veinticinco años, uno de los primeros en llegar al lugar, permanece en estado grave pero estable en la unidad de cuidados intensivos.

El comisario Lanyon anunció que la investigación incluirá la revisión de posibles solicitudes de mayor presencia policial por parte de la comunidad. Entre 2021 y 2023, el estado de Nueva Gales del Sur registró la tasa de homicidios más baja de Australia, y los delitos con armas de fuego son poco frecuentes, según la Oficina de Estadísticas e Investigación Criminal.

Las restricciones sobre armas se endurecieron tras la masacre de Port Arthur en Tasmania, donde un atacante solitario mató a treinta y cinco personas, lo que convierte al ataque de Bondi en el peor desde entonces.

Las autoridades australianas han rechazado las críticas sobre una supuesta respuesta tardía o insuficiente de la policía. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, defendió la actuación de los agentes: “La policía de Nueva Gales del Sur actuó con valentía e integridad. No dieron un paso atrás; se enfrentaron al pistolero en la pasarela con pistolas”. Minns subrayó que “los agresores tenían rifles de largo alcance, y los agentes de policía de Nueva Gales del Sur fueron responsables de matar a uno de ellos y disparar al otro, salvando así la vida de muchísimas personas”